Коли в Україні з'являться літаки радіолокаційної розвідки: у Міноборони Швеціі дали відповідь

Передача Україні шведських літаків дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛО) ASC 890, про яку повідомлялося у травні минулого року, не відстає від графіка. Терміни постачання пов'язані з підготовкою деяких модифікацій F-16.

Про це повідомило Міноборони Швеції у коментарі Delfi.

"Терміни постачання ASC 890 пов'язані з тим, коли будуть готові певні модифікації винищувачів F-16. Затримки в передачі літаків ДРЛВ Україні немає", – йдеться у коментарі.

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Міноборони Швеції зазначило, що в цьому плані працюють відповідно до початкового графіка. "Але з міркувань безпеки не повідомлятимемо, коли і де відбувалися або відбуватимуться ті чи інші дії", – додало міністерство.

Зазначимо, що ASC 890 – шведський літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління, створений встановленням радіолокаційної станції Erieye на турбогвинтовий транспортний літак Saab 340. Одна з його головних задач – виявляти повітряні цілі, як-от літаки, ракети та БпЛА.

Раніше TSN.ua повідомляв про те, що Швеція вже зробила все, що від неї залежить, щоб здійснити передавання Україні літака дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) ASC 890. Фінальним кроком має бути "зелене світло" від США, адже шведський літак-розвідник використовує обладнання американського виробництва.