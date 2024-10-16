Коли відбудеться наступна зустріч "Рамштайн": у Білому домі відповіли, хто і коли визначатиме дату

Президенти України та США обговорять у телефонній розмові проведення наступного засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн".

Зустріч союзників України у форматі "Рамштайн" на рівні лідерів держав, ймовірно, відбудеться у листопаді. Але точну дату наразі не визначено.

Про це повідомила речниця адміністрації президента США Карін Жан-П’єр у середу, 16 жовтня на брифінгу у Білому домі.

Вона зазначила, що, ймовірно, просто зараз відбувається телефонна розмова президентів України та США, під час якої лідери обговорять дату нової зустрічі у форматі "Рамштайн".

"Двоє лідерів також обговорять засідання Контактної групи з питань оборони України на рівні лідерів, що пройде наступного місяця, аби продовжувати надавати Україні підтримку, яка їй потрібна для перемоги у цьому конфлікті. Невдовзі ми почуємо про результати цієї телефонної розмови, а також додаткову інформацію про пакет військової допомоги", – сказала Жан-П'єр.

Вона не уточнила, чи відбудеться нова зустріч на німецькій авіабазі "Рамштайн", чи буде обрано якесь інше місце її проведення. Проте пізніше у Білому домі повідомили, що у листопаді 2024 року президент Байден проведе віртуальну зустріч на рівні лідерів Контактної групи з оборони України.

Нагадаємо, Джо Байден все ж таки відвідає Німеччину з неофіційним візитом, але Білий дім скоротив програму поїздки до одного дня. У президента США заплановані зустрічі з канцлером Олафом Шольцем і президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

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