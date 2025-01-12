Коли відбудеться зустріч Трампа з Путіним, від якої очікують миру: радник обраного президента відповів

За словами Волца, Трамп вважає, що без діалогу з Росією досягнення миру неможливе.

Наразі триває підготовка до зустрічі новообраного президента США та російського диктатор Путіна. Крім того, найближчим часом між Трампом і Путіним може відбутися телефонна розмова.

Про це майбутній радник обраного президента США Майк Волтц заявив в ефірі ABC News.

"Ми ще не встановили точних рамок. Я очікую дзвінка між Трампом і Путіним у найближчі дні чи тижні. Триває активна підготовка до їхньої зустріч", – каже Волтц.

За словами Волца, Трамп вважає, що без діалогу з Росією досягнення миру неможливе, тому "планує працювати над цим у найближчі місяці".

Водночас майбутній радник запевнив, що мирна угода має включати гарантії безпеки Україні, щоб не допустити повтореного нападу РФ. Тим не менш, Волтц висловив сумнів, що росіян вдасться вигнати геть з усієї окупованої території, включно з Кримом.

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