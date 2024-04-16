Коли Захід може збільшити допомогу: екс-посол України в США озвучив прогноз

Конгрес США досі не схвалив виділення допомоги Україні, що ускладнює ведення війни. Але є умова, яка може підштовхнути США до ухвалення цього важливого рішення та надання нового пакету допомоги.

Про це розповів колишній посол України в США Валерій Чалий в інтерв'ю 24 Каналу.

На думку Чалого, партнери України усвідомлюють, яка саме допомога потрібна нашій державі для перемоги. Однак вони діють в рамках певної стратегії, що заважає більш рішучим крокам.

Коли Іран здійснив масовану атаку на Ізраїль, США та деякі інші країни допомогли відбити цей удар. Але після цього у США та Великій Британії заявили, що не можуть надати аналогічну допомогу Україні.

"Вони бояться Росії, бояться її ядерної зброї, якої ще немає в Ірану. Те, що пропонує адміністрація США для Ізраїля – прийняти те, що вони разом з партнерами захистилися від масованого удару, як перемогу Ізраїля. Це така ж історія, як і в нас. Не можна перемогти, якщо намагатися лише захищати якісь об'єкти. Завжди більше буде атак, ніж захисту", – підкреслив Чалий.

Дипломат пояснив, що річ не в кількості систем ППО чи великій території України. Просто стратегія, яка передбачає лише захист, завідомо є програшною.

"Вони це прекрасно розуміють, не думайте, що ні. Але лише під якимось публічним тиском і ризиками для їхніх країн партнери можуть ухвалювати рішення про підсилення наших оборонних можливостей. Маю на увазі, кілька сотень ракет ATACAMS, Taurus, кілька ескадрилей літаків з мільйоном снарядів. Все це насправді є. Це не бюрократія чи логістика, це – стратегія", – пояснив Чалий.

Екс-посол вважає, що за таких умов в України є тільки один вірний шлях – зосередити всі зусилля та можливі ресурси на виробництві власної зброї, що й відбувається останнім часом. Зокрема Україна почала виробляти далекобійні БпЛА, дальність польоту яких перевищує 1000 км. Також необхідно приділити увагу виробництву далекобійних ракет.

"Наші шанси на допомогу партнерів тоді зростуть. Вони хочуть допомагати там, де бачать гарантовану перемогу. Це цинічна позиція, так. Але вони помиляються", – зауважив Чалий.

За його словами, якби партнери сміливіше витрачали ресурси зараз, вони могли б зекономити у майбутньому, адже чим довше триває війна, тим більше зростають ризики.

"Коли ми не маємо можливості ні літаками, ні системами ППО повністю захистити наші міста, це означає, що наш тил – в Європі. Тили повинні працювати. У тих, хто каже не вимагати чогось від партнерів, бо це нам захищатися, неправильна позиція. Є багато аргументів, чому ми маємо говорити про колективну оборону європейської безпеки, а не лише оборону України", – підкреслив Чалий.

Він також наголосив, що Україна повинна шукати аргументи, які б переконали союзників у помилковості їхньої стратегії.

Нагадаємо, в США повідомили, коли буде розглянуто фінансування допомоги Україні. Очікується, що це питання отримає переважну підтримку конгресменів.

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