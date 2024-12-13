Коли закінчиться війна Росії проти України: The New York Times дав прогноз

Видання NYT назвало фактори, що призведуть до завершення війни в Україні.

Хто б не переміг на президентських виборах, війна в Україні, ймовірно, закінчиться наступного року. І в Україні, і в Росії закінчуються війська, і вони намагаються призвати більше молодих людей на передову. Ця реальність завжди означала, що 2025 рік буде роком переговорів.

Такий прогноз зробив оглядач американської газети The New York Times Джуліан Барнс.

На думку Барнса, перемога Дональда Трампа може прискорити початок мирних переговорів, оскільки під час кампанії він обіцяв завершити війну ще до інавгурації.

NYT виділяє чотири ключові питання, які визначатимуть розвиток конфлікту:

здатність України продовжувати бойові дії без підтримки США;

можливість повернення окупованих територій через дипломатію;

характер гарантій безпеки для України (враховуючи, що членство в НАТО наразі неможливе);

спроможність захистити Київ від потенційного майбутнього наступу Росії.

Щодо продовження боротьби України, видання наголошує, що без суттєвої додаткової допомоги бойові дії скоро припиняться. Європа навряд чи зможе замінити підтримку США через обмежені економічні можливості.

Стосовно окупованих територій, президент Володимир Зеленський нещодавно визнав, що повернення земель можливе через дипломатію, а не "гарячу" війну. Єдиним козирем України у переговорах може стати частково окупована нею Курська область Росії.

Щодо гарантій безпеки, членство в НАТО наразі неможливе через позицію Трампа та республіканців у Сенаті. Трамп може спробувати досягти компромісу з Путіним щодо економічної інтеграції України з Європою замість військових гарантій.

"Найскладнішим питанням залишається захист Києва від можливого майбутнього наступу Росії. Попередні обіцянки Росії щодо поваги до суверенітету України виявилися марними, і знайти надійні гарантії буде складно", — наголошується у статті The New York Times.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв про ймовірність перекидання російських солдатів із Сирії на війну проти України.

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