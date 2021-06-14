Колись прийде інша людина: Путін розповів про майбутнє Росії, коли він піде з поста

Глава Кремля висловив переконання, що у РФ без нього "нічого не впаде".

Російський президент Володимир Путін висловив упевненість, що без нього в РФ нічого не має змінитися і коли на його посаду оберуть іншого політика, у країні "нічого не повинно впасти".

Про це заявив Володимир Путін в інтерв'ю телеканалу NBС.

Крім того, відповідаючи на запитання про наступників, Путін запевнив, якщо людина буде "віддана РФ", він готовий підтримати незалежно від особистого ставлення до нього. Водночас глава Кремля допустив, що кандидат в президенти може критично ставитися до його сфери діяльності або навіть до нього особисто.

"Зараз ситуація інша (порівняно з 2000 роком). Зараз багато проблем, але ситуація абсолютно інша. Прийде колись обов'язково на моє місце інша людина. І чому все це повинно впасти? Ми боролися з міжнародним тероризмом - слава богу, задушили його на корені. Це повинно знову відродитися, чи що? Думаю, що ні. Інша справа, що на політичній сцені можуть з'являтися різні люди, з різними поглядами. Ну і добре", - сказав Путін.

Нагадаємо, в Росії проголосували за поправки до Конституції. ТСН.ua розповідає про зміни, чому вони викликали обурення у частини росіян та як все це стосується України.

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