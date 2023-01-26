Колишній агент російської ФСБ став жертвою наїзду після гучних викриттів в США (фото)

Кілька місяців тому колишній працівник спецслужби РФ запросив у США політичний притулок та міжнародний захист.

У Нью-Джерсі (США) автомобіль на великій швидкості збив колишнього агента ФСБ РФ Фідара Хубаєва, який переходив дорогу в належному місці на зелений сигнал світлофора. Раніше він відкрито виступив із викриттям злочинних схем російської спецслужби.

Про це повідомляє Telegram-канал Gulagu.net, опублікувавши фото постраждалого.

ДТП сталася увечері 25 січня. Внаслідок наїзду експрацівник ФСБ отримав травми, але вижив.

"Правозахисна асоціація New dissidents foundation відкрито звертається до влади США, поліції та ФБР, а також департаменту Homeland security з проханням про надання додаткового захисту Фідару Хубаєву та проведення ретельної перевірки за фактом цієї аварії", – йдеться у повідомленні.

Декілька місяців тому у великому інтерв'ю Хубаєв докладно описав схеми, які застосовують російські спецслужби проти Олексія Навального та інших представників опозиції в РФ.

Також він розповів про те, як ФСБ направляла його двічі до України до складу приватної військової компанії "Редут" для роботи у штабі та аеророзвідці з метою збору інформації.

Нагадаємо, раніше колишній командир одного із підрозділів найманців ПВК “Вагнера” вперше від початку війни в Україні втік за кордон. Андрій Медведєв брав участь у боях під Бахмутом і був командиром колишнього в'язня Євгена Нужина, якого "вагнерівці", ймовірно, вбили кувалдою після повернення з українського полону.

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