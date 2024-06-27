Колишній білоруський посол у Німеччині наклав на себе руки: у чому причина

Жодних деталей щодо загибелі свого колишнього співробітника у білоруському зовнішньополітичному відомстві не повідомили.

Міністерство закордонних справ Білорусі повідомило про смерть колишнього посла у Німеччині Дениса Сидоренка, який, за інформацією незалежних ЗМІ, вистрибнув із багатоповерхівки у Мінську.

Як повідомляє видання "Наша Ніва", самогубство дипломата сталося ще 23 червня, але МЗС Білорусі інформацію про це раніше приховувало.

Жодних деталей щодо загибелі свого колишнього співробітника у білоруському зовнішньополітичному відомстві не повідомили.

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Відомо, що Сидоренко був послом Білорусі в Німеччині від 2016 року. З цієї посади 48-річного дипломата звільнили указом самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка 11 березня 2024 року. При цьому нової посади на дипломатичній службі він не отримав.

За інформацією видання, усі кар'єрні дипломати Білорусі, які повертаються з ЄС, стають об'єктами ретельного оперативного вивчення спецслужб. Не став винятком і посол у Німеччині.

Джерела “Нашої Ніви” стверджують, що Сидоренко став об'єктом посиленої уваги Комітету державної безпеки (КДБ) Білорусі і "не вилазив із поліграфів і допитів".

"Мабуть, не витримав того, що відбувається", - припустив поінформований співрозмовник.

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Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у публічній заяві на нараді з чиновниками звернув увагу на велику кількість євреїв в одній із корупційних справ і припустив, що це — невипадково. У МЗС Ізраїлю викликали білоруського посла і висловили офіційний протест проти антисемітських коментарів.

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