Колишній британський розвідник назвав потенційного наступника Путіна: "Темна конячка"

Саме Пригожин має прямий зв'язок із Путіним, на відмінну від інших потенційних кандидатівю

Колишній співробітник британської військової розвідки Філіп Інграм припускає, що ймовірним наступником Володимира Путіна стане засновник приватної військової компанії "Вагнер", бізнесмен Євген Пригожин.

Таку думку Інграм висловив для Sky News.

Пояснюючи зміни у вищому військовому керівництві, колишній розвідник вважає, що Путіни підвищив роль Міноборони і намагається зменшити вплив Пригожина, який "робить своє". Втім, саме він має прямий зв'язок із Путіним, а також часто критикує як міністра оборони Сергія Шойгу, так і нового командувача російських військ Герасимова.

"Саме війська Пригожина беруть участь у всіх боях, про які ми чуємо навколо Бахмута та Соледара. Але він має прямий зв’язок із Володимиром Путіним. Він, строго кажучи, мав би працювати під військовим командуванням, але, здається, він займається своєю справою. Він очолює дуже багато різних сфер. Він також є потенційним наступником Путіна", - сказав він.

Найманці "вагнерівці" в Україні

Нагадаємо, наприкінці грудня 2022 року очільник ГУР Міноборони України Буданов заявив, що Суровікін приєднався до Пригожина для протистояння очільнику Міноборони РФ Сергію Шойгу. Саме тому підрозділи "Вагнера" так фанатично намагалися захопити Бахмут.

Як вважає російський опозиціонер Андрій Піонтковський, приватні армії Пригожина, Кадирова та Шойгу готуються до громадянської війни в РФ за перерозподіл власності.

Військовий експерт Роман Світан про ситуацію у Соледарі та Бахмуті

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