Колишній депутат Держдуми Пономарьов: "Великі бізнесмени вже ходять до свого "даху" зі словами "давай щось із цим робити"

Колишній депутат Держдуми Пономарьов: "Великі бізнесмени вже ходять до свого "даху" зі словами "давай щось із цим робити"

Особисто проти війни виступили п’ять бізнесменів РФ.

"Рукопожатними" у Путіна є кілька великих бізнес-людей: Юрій Ковальчук, Геннадій Тимченко, Сергій Чемезов. І всі ці бізнес-люди до Путіна потрапляють безпосередньо.

Про це в інтерв'ю виданню “НВ” розповів колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов.

“До Путіна постійно підходять такі собі "тузи". Зі свого боку, під ними є низка великих бізнесменів. Російський бізнес значною мірою організований таким чином, що є старі олігархи і молодші, що з'явилися. Старі: Роман Абрамович, Володимир Потанін, Олег Дерипаска, Михайло Прохоров. А є дрібніші, які підросли: Олександр Абрамов, Андрій Мельниченко. Наприклад, у Прохорова "Дах" - Чемезов. Я впевнений на 90%, що великі бізнесмени вже ходять до свого "даху" зі словами: давай щось із цим робити”, - розповів Ілля Пономарьов.

За його словами, російський бізнес вже усвідомлює, що Путін загрався. Зараз він фактично руйнує їхній бізнес і особистий добробут.

“Глава Центробанку Ельвіра Набіулінна хотіла піти у відставку, але їй не дали. Я знаю Елю добре особисто, вона жорсткий трудоголік, яка дуже любить порядок. У мене немає жодних сумнівів: якби їй заздалегідь сказали, що до чого треба підготуватися, щось зробити, вона б зробила”, - додав колишній депутат Держдуми.

Він також відмітив, що особисто проти війни виступили п’ять бізнесменів: Дерипаска, Фрідман, Абрамович, Тіньков, Лісін. Але весь бізнес не займає такої позиції.

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