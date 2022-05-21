Колишній генсек НАТО розкритикував Шольца за його позицію щодо війни в Україні

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен розкритикував обережну позицію канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо війни в Україні.
Расмуссен переконаний, що Німеччина "надто вагається, щоб надати важке озброєння Україні та ввести санкції проти Росії".
Про це він заявив в інтерв’ю газеті Handelsblatt.
"Звичайно, Німеччина сильно залежить від імпорту російського газу, але я думаю, що чітка позиція федерального уряду змінила б всю динаміку в Україні. Нам потрібне німецьке лідерство", - заявив Расмуссен.
Він також закликав європейців негайно припинити імпорт нафти та газу з Росії.
"Звичайно, енергетичне ембарго матиме свою ціну. Але, порівняно з ціною затяжної війни, ця ціна була б невеликою", - наголосив колишній генсек НАТО.
Нагадаємо, Маркус Фабер, член комітету німецького Бундестагу з питань оборони, переконаний, що "Україна не програє війну з Росією". Попри це Фебер не виключає появу нової лінії фронту.
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