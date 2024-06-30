Колишній генсек НАТО спрогнозував, коли закінчиться війна в Україні

Андерс фог Расмуссен вважає, що Путін не зупиниться на завойованих територіях і не задовільниться навіть повною окупацією України.

Війна в Україні триватиме щонайменше до кінця 2024 року, оскільки президент держави-агресорки Володимир Путін сподівається на зміни в зовнішній політиці США після виборів президента у листопаді.

Таку думку висловив колишній генеральний секретар НАТО Андерс фог Расмуссен в інтерв'ю німецькому телеканалу N-TV.

При цьому він не наважився спрогнозувати конкретні терміни закінчення війни, але наголосив, що наступний 2025 рік буде вирішальним.

“Якщо ми дамо українцям усе необхідне не тільки для виживання, а й для перемоги у війні, у них будуть усі шанси відкинути росіян назад", - заявив данський політик.

Андерс фог Расмуссен зауважив, що перший план Путіна завоювати всю Україну за кілька днів — провалився, тепер він планує заморозити конфлікт і закріпити російську окупацію східної України, сподіваючись на ослаблення Заходу.

Ексгенсек НАТО вважає, що Путін не зупиниться на завойованих територіях і не задовільниться навіть повною окупацією України.

"Якщо мир буде досягнуто за рахунок українців, якщо українці будуть змушені віддати територію, тоді Путін дійде висновку, що його вторгнення було успішним. У нього з'явиться апетит до подальших дій. Чому б не продовжити? Наступною буде черга Молдови, потім Грузії, потім він чинитиме тиск на країни Балтії", - спрогнозував Расмуссен.

За його словами, якщо Захід виявить слабкість і припинить підтримувати Україну, перемога Путіна спричинить ланцюгову реакцію для схожих дій диктаторських режимів у всьому світу.

"Сі Цзіньпін у Китаї дійшов би такого самого висновку: якщо Путіну зійшло з рук вторгнення в Україну, то і мені зійде з рук захоплення Тайваню. Ось чому ми не можемо дозволити Путіну досягти успіху в Україні. Але для того, щоб донести цю думку до жителів Європи, потрібне рішуче політичне керівництво", - наголосив Расмуссен.

США, ЄС і НАТО на порозі зміни керівництва! Як це все вплине на Україну?

Нагадаємо, 27 червня перед зустріччю із главами держав та урядів ЄС президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не хоче затягувати війну, тому "потрібно покласти план врегулювання на стіл".

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