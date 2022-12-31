Колишній головний рабин Москви закликав євреїв виїхати з Росії, поки є така можливість

Євреям у Росії загрожує доля “цапів-відбувайлів” за проблеми, спричинені війною з Україною.

Головний рабин Москви Пінхас Гольдшмідт, який відмовився від своєї посади в липні 2022 року, вважає, що євреям небезпечно тепер залишатися в Росії. Їх можуть зробити “цапами-відбувайлами” за проблеми, спричинені війною в Україні.

Про це він заявив в інтерв’ю британському виданню The Guardian.

За його словами, історія Росії свідчить, що, коли політична система опиняється в небезпеці, уряд намагається перенаправити гнів і невдоволення мас на єврейську громаду.

“Ми бачили це за царських часів і наприкінці сталінського режиму”, — відзначив колишній головний рабин Москви, який пішов з посади та покинув Росію.

Своє рішення він пояснив тим, що на лідерів громад тиснули, щоб вони підтримали війну проти України, але він відмовився це робити.

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“Я подав у відставку, тому що залишатися на посаді головного рабина Москви було б проблемою для громади через репресивні заходи, які вживаються проти інакомислячих”, – пояснив він.

Пінхас Гольдшмідт стверджує, що в Росії зростає антисемітизм, оскільки ця країна перетворюється на “Радянський Союз нового типу”.

“Крок за кроком залізна завіса знову опускається. Ось чому я вважаю, що найкращий варіант для російських євреїв – виїхати”, – наголосив він.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення народжені в Україні євреї, які пережили Голокост і втратили близьких у Бабиному Яру, записали відеозвернення до президента Росії Володимира Путіна з закликом забиратися з території країни.

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