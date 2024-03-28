Колишній канцлер Німеччини пропонує використати свою дружбу з Путіним

Німецький політик вважає, що його близькі стосунки з російським президентом можуть призвести до врегулювання війни.

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер заявив, що його дружба з кремлівським диктатором Володимиром Путіним може "посприяти" припиненню війни в Україні.

Про це він говорив в інтерв’ю німецькому інформаційному агентству dpa.

“Ми працюємо разом багато років. Можливо, це все ще може допомогти знайти рішення шляхом переговорів, я не бачу іншого шляху”, – сказав Шредер, який був другом Путіна ще з часів, коли був канцлером Німеччини (1998 - 2005).

Зараз німецький політик продовжує працювати в більшості російських компаній, які беруть участь в енергетичному проекті Nord Stream в Балтійському морі.

Хоча він назвав вторгнення в Україну “фатальною помилкою”, але не відмовився від своїх стосунків із кривавим російським диктатором. Керівництво Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) через це маргіналізувало його, але процедура його виключення з цієї політичної формації провалилася.

Яка користь від “дружби” з Путіним

На запитання, чому він не відмовляється від дружби з диктатором, незважаючи на десятки тисяч смертей і військових злочинів, скоєних Росією в Україні, Герхард Шредер відповів: “Це правда, що це інший вимір”.

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Колишній канцлер Німеччини вважає, що його близькі стосунки з російським диктатором, арешту якого вимагає Міжнародний кримінальний суд за військові злочини, можуть призвести до врегулювання війни.

“Я вважаю, що було б абсолютно неправильно забувати все те позитивне, що було між нами в політиці в минулому. Це не мій стиль, і я все одно цього не роблю”, - сказав колишній канцлер.

Шредер мав на увазі свою посередницьку місію в березні 2022 року, незабаром після початку вторгнення Росії в Україну, коли він сказав, що зустрівся в Стамбулі з нинішнім міністром оборони України Рустемом Умеровим, який тоді був членом переговорної групи, а потім поїхав до Москви, щоб поговорити з Путін.

Як відомо, тодішня ініціатива провалилася, оскільки злочинний режим у Кремлі був зацікавлений не в деескалації, а у війні на знищення сусідньої держави.

Що пропонує Шредер

Сьогодні Шредер виступає за нову спробу посередництва на урядовому рівні.

“Франція та Німеччина мали б взяти ініціативу в свої руки. Очевидно, що війна не може закінчитися повною поразкою однієї чи іншої сторони”, - сказав він.

Шредер також назвав "нісенітницею" припущення про те, що Путін може почати ядерну війну або атакувати країну НАТО на східному фланзі.

На його думку, щоб запобігти загостренню подібних сценаріїв у зародку та не допустити занепокоєння населення, необхідно серйозно подумати над розв’язанням конфлікту, крім підтримки України.

Нагадаємо, минулого року в одному із інтерв'ю колишній німецький канцлер Герхард Шредер назвав Крим "частиною російської історії".

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