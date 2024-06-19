Колишній мер Куп'янська вижив після замаху: у якому стані колаборант Мацегора

Після вогнепальних пораненб зрадник України перебуває у медикаментозній комі.

Звинувачений у державній зраді колишній міський голова Куп’янська Геннадій Мацегора вижив після замаху, який було скоєно на нього 7 червня в місті Старий Оскол Бєлгородської області РФ.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на неназваного співробітника Головного управління розвідки Міноборони.

"Мацегора був уведений у стан медикаментозної коми", – сказав співрозмовник агентства.

Раніше повідомлялося, що зрадник України Геннадій Мацегора помер у лікарні після отриманих вогнепальних поранень.

Що відомо про Геннадія Мацегору

У 2010 році Мацегору вперше обрали депутатом до Куп'янської міської ради від Партії регіонів.

У 2015 році він був обраний до Харківської обласної ради від партії "Відродження".

У 2020 році Мацегора став міським головою Куп’янська, здобувши перемогу на виборах як кандидат від нині забороненої партії ОПЗЖ.

До початку повномасштабного вторгнення РФ він обіймав посаду мера і добровільно здав місто окупантам.

Зокрема, у червні 2022 року Мацегора підписав протокол засідання про створення окупаційної адміністрації в Харківській області та всіляко сприяв армії РФ. Він запропонував командуванню збройних сил Росії надати підтримку та матеріальне забезпечення і додав, що тепер дитсадки та школи повернуться "до звичайного режиму".

Нагадаємо, раніше у російському місті Бєлгороді внаслідок вибуху автомобіля загинув Олександр Слісаренко — колаборант, якого окупанти призначили на посаду заступника голови “адміністрації Харківської області”.

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