Колишній начальник Генштабу армії Молдови співпрацював з російською розвідкою: реакція на скандал

У молдовській спецслужбі та адміністрації президента Молдови відреагували на журналістське розслідування.

Колишній начальник Генштабу збройних сил Молдови Ігор Горган активно співпрацював із військовою розвідкою РФ, регулярно доповідаючи своєму куратору в ГРУ про ситуацію з військовими вантажами в Україну, зокрема з Румунії, а також передавав дані про візити до Кишинева представників Міноборони України в пошуках озброєння.

Цю інформацію підтвердили у молдовській Службі інформації та безпеки (СІБ) у коментарі TVR Moldova.

У молдовській спецслужбі зазначили, що наявна в них інформація свідчить про безпрецедентний рівень інтенсивності дій Російської Федерації, спрямованих на закріплення Молдови у своїй сфері впливу. У СІБ також наголосили, що продовжують стежити за ризиками безпеки і діятимуть для запобігання потенційним кризам і спробам зовнішнього втручання у внутрішні справи країни.

Раніше в розслідуванні The Insider опублікували листування Ігоря Горгана в Telegram з офіцером-вербувальником ГРУ полковником Олексієм Макаровим від квітня 2022 року, практично через два місяці після початку російського вторгнення в Україну.

“Треба швидко закрити кордон з Румунією! Там велика діра! Звідти в Україну надходить багато вантажів. Особливо військові транспорти! У румунів залишилися деякі військові заводи, які виробляють зброю та боєприпаси”, – писав колишній очільник молдовської армії.

У молдовській спецслужбі підтвердили, що викладена у розслідуванні щодо Горгана інформація є достовірною.

Ігор Горган очолював армію Республіки Молдова до вересня 2021 року, коли його усунула з посади президент Майя Санду. Пізніше Горган знайшов роботу в офісі агентства ООН у справах біженців у Кишиневі.

Керівник адміністрації президента Молдови Адріан Белуцел прокоментував діяльність колишнього очільника молдовського Генштабу.

"Подібні злочини проти держави мають каратися найсуворішим чином за зраду. Такі випадки свідчать, що постійний моніторинг та ретельна перевірка співробітників силових відомств та органів державної безпеки є обовʼязковими. Такі інсайдерські злочинці сприяють виникненню гібридних загроз державі. Саме тому нам потрібні ефективніші інструменти боротьби зі зрадою", – написав він у Telegram.

Адріан Белуцел нагадав, що у 2021 році президентка Майя Санду усунула Ігоря Горгана із посади і додав, що він буде позбавлений військового звання і державних нагород Meritul Militar ("За військові заслуги") і Credință Patriei ("Вірність Вітчизні"), які йому вручили у 2006 і 2015 роках.

Нагадаємо, російські шпигуни, подружжя Микола та Олена Шапошнікови, допомогли ГРУ РФ організувати вибухи на складах боєприпасів у Чехії та Болгарії, а також отруїти болгарського власника компанії з виробництва зброї Омеляна Гебрева.

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