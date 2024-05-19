Колишній очільник Пентагону зробив гучну заяву про війська НАТО в Україні

Ексміністр оборони США закликав американських політиків краще пояснювати пересічним американцям, чому їх має турбувати війна Росії в Україні.

Можливість введення військ НАТО до України не можна виключати, але відкрито заявляти про це також не варто.

Таку думку висловив колишній міністр оборони США Роберт Гейтс у програмі Face the Nation на каналі CBS, коментуючи заяву президента Франції Еммануеля Макрона про можливе розміщення французьких військових в Україні.

"Мене непокоїть, що наш уряд забагато говорить, як і деякі інші уряди. Інколи краще робити і не казати, що ти це робиш", - наголосив він.

Роберт Гейтс зауважив, що тема введення військ НАТО до України викликає значне занепокоєння не лише в Сполучених Штатах, але й у Європі.

Колишній очільник Пентагону закликав американських політиків краще пояснювати пересічним американцям, чому їх має турбувати війна Росії в Україні і наводити історичні приклади того, як спроби ігнорувати міжнародні події призводили згодом до необхідності для американців жертвувати життями.

Гейтс наголосив, що в наступні кілька тижнів важливо доставити в Україну засоби протиповітряної оборони, артилерію та ракети, щоб ЗСУ змогли стримати російський наступ на сході і встановити міцну лінію оборони.

Нагадаємо, голова Об'єднаного комітету начальників штабів Чарльз Браун у четвер, 16 травня, назвав розгортання інструкторів НАТО в Україні неминучим.

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