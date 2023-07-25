Колишній пастор зізнався у вбивстві 8-річної дівчинки 1975 року

Підозрюваний зізнався після того, як слідство надало нові докази, знайдені на початку цього року завдяки показанням “конфіденційної інформаторки”.

83-річному колишньому пастору пред'явлено звинувачення у викраденні і вбивстві дочки іншого пастора в 1975 році, повідомили 24 липня офіційні особи штату Пенсильванія.

Про це пише CNN.

Підозрюваний Девід Зандстра був заарештований 17 липня в окрузі Кобб, штат Джорджія, де, за словами слідчих, він зізнався у вбивстві 8-річної Гретхен Харрінгтон майже п'ять десятиліть тому, коли був пастором у містечку Марпл, штат Пенсильванія, повідомляє офіс окружного прокурора округу Делавер в Пенсильванії.

Його зізнання відбулося після того, як слідчі представили йому нові докази, зібрані на початку цього року, які походять з конфіденційного інтерв'ю з інформаторкою і щоденникового запису, який інформаторка зробила у 1975 році, коли вона була 10-річною дівчинкою, йдеться в пресрелізі окружної прокуратури.

Зандстра був звинувачений в умисному вбивстві, викраденні неповнолітньої і володінні знаряддям злочину, йдеться в пресрелізі.

“Справедливість довго йшла до нас, але ми пишаємося і вдячні, що нарешті можемо дати відповідь громаді”, — сказав у своїй заяві окружний прокурор округу Делавер Джек Столлстаймер.

За словами Столлстаймера, ця справа “переслідує” правоохоронців і жителів невеликого містечка Марпл відтоді, як зникла Гретхен. Востаннє дівчинку бачили 15 серпня 1975 року, коли вона йшла до літнього біблійного табору, йдеться у повідомленні.

Табір знаходився як у церкві Трійці, де Зандстра був пастором, так і в реформатській пресвітеріанській церкві, де пастором був батько Гретхен. Батько Гретхен занепокоївся, коли вона не з'явилася в його церкві, і саме Зандстра викликав поліцію, щоб повідомити про зникнення дівчинки.

Слідчі помітили неточності в попередніх свідченнях Зандстри і мали питання про те, звідки пастор знав так багато про те, у що була одягнена Гретхен того дня, хоча вона так і не з'явилася в таборі, йдеться в нещодавно опублікованій заяві про порушення кримінальної справи.

У той час Зандстра заперечував, що знає що-небудь про зникнення.

Через два місяці скелетні рештки Гретхен були знайдені в сусідньому державному парку Рідлі-Крік. Причиною смерті стало вбивство, а судмедексперт заявив, що Гретхен зазнала “двох або більше тупих ударів по черепу”, згідно з судовими документами.

Через два місяці після зникнення скелетні рештки Гретхен були знайдені в сусідньому державному парку Рідлі-Крік / Twitter

Майже п'ять десятиліть справа не могла зрушити з мертвої точки. Зрештою, інтерв'ю з жінкою, яка дружила з донькою підозрюваної у 1970-х роках, та її щоденникові записи того часу призвели до кардинального прориву у справі.

Запис у щоденнику 50-річної давнини проливає нове світло на справу

Лише в січні цього року поліція штату Пенсильванія отримала нові свідчення від конфіденційної інформаторки, яка була найкращою подругою однієї з дочок Зандстра в 1970-х роках і відвідувала його будинок з ночівлею, повідомили в окружній прокуратурі.

Жінка показала поліції щоденник, який вона вела в 1975 році, в якому написала, що тодішній пастор “двічі торкався її пахової області”, коли вона була присутня на ночівлі в його будинку, йдеться в заяві. Інформаторка повідомила слідчим, що коли вона розповіла дочці Зандстра про те, що сталося, та відповіла, що її батько “іноді так робив”, йдеться в релізі.

У щоденнику інформаторки також містився запис про окремий інцидент, який вона назвала спробою викрадення.

“Вгадайте що? Чоловік двічі намагався викрасти Холлі! Це таємниця, тому я не можу нікому розповісти, але я думаю, що він може бути тим, хто викрав Гретхен”, — йдеться у щоденниковому записі за вересень 1975 року, згідно з кримінальною заявою. “Я думаю, що це був пан З”.

Слідчі дізналися, що колишній пастор зараз живе в Маріетті, штат Джорджія, і минулого місяця зустрілися з ним там з новими доказами, повідомляється в релізі.

Зандстра зізнався, що запропонував Гретхен підвезти її до літнього табору вранці в день її зникнення, йдеться в заяві. Він сказав офіцерам, що відвіз дитину в лісосмугу і наказав їй роздягнутися. Коли вона відмовилася, він вдарив її кулаком по голові і залишив стікати кров'ю на місці, вважаючи, що вона мертва.

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Поліція взяла у Зандстри зразок ДНК, щоб порівняти його з ДНК, зібраним на місці злочину, а також з відкритими справами в штаті і країні, повідомили в окружній прокуратурі.

“Викрадення і вбивство Гретхен назавжди змінило нашу сім'ю, і ми сумуємо за нею щодня”, — йдеться в заяві сім'ї Харрінгтон, наданій правоохоронними органами.

“Ми вдячні правоохоронним органам за постійне прагнення до справедливості і хочемо подякувати поліції штату Пенсильванія за те, що вони ніколи не зупиняються в постійному пошуку відповідей”.

Зандстра виїхав з Пенсильванії після зникнення Гретхен і жив у Плано, штат Техас, і Маріетті, штат Джорджія, повідомили в прокуратурі.

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