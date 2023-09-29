Колишній "вагнерівець" повернувся додому і живцем спалив свою сестру

Найманця завербували у ПВК “Вагнер” у колонії, де він відбував покарання за вбивство.

У Нижегородській області РФ колишній “вагнерівець”, який повернувся додому з війни в Україні, облив бензином і живцем спалив свою сестру. Причиною вбивства стала побутова сварка.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Після повернення з війни 55-річний найманець із кількома судимостями за вбивства оселився вдома у своєї сестри у місті Заволжя. Однак стосунки у них не склалися.

Увечері 28 вересня брат та сестра посварилися, і колишній “зек” та “вагнерівець” так розлютився, що облив жінку бензином, а потім підпалив разом із приватним будинком.

В результаті сестра померла, а сам убивця потрапив до лікарні з опіками рук другого та третього ступеня.

Жорстокого садиста затримали, він зізнався у скоєному. Тепер йому загрожує нове покарання за статтею про вбивство з особливою жорстокістю, якщо, звичайно, “гуманний” російський суд не врахує “заслуги” найманця під час “спеціальної військової операції”.

Раніше у Кремлі заявили, що ПВК "Вагнер" "де-юре" не існує. Таку заяву зробив речник президента Путіна Дмитро Пєсков після загибелі в авіакатастрофі колишніх ватажків цього збройного угруповання Пригожина та Уткіна.

Нагадаємо, британська військова розвідка повідомила, що колишніх найманців ПВК "Вагнер" почали передислоковувати до України.

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