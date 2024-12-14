Колишнього футболіста Кавелашвілі обрали новим президентом Грузії

Чинна президентка Саломе Зурабішвілі та опозиція не визнають легітимність виборів.

Виборча колегія Грузії, абсолютна більшість якої мала провладна партія "Грузинська мрія", обрала президентом Міхаїла Кавелашвілі. Він був єдиним кандидатом.

Про це повідомило "Ехо Кавказу".

Центральна виборча комісія завершила підрахунок голосів. Кавелашвілі отримав 224 голоси виборщиків — для перемоги було потрібно 200 голосів. Один бюлетень визнали зіпсованим.

Міхаїл Кавелашвілі — шестиразовий чемпіон Грузії з футболу. Від 2016 року він був депутатом парламенту від "Грузинської мрії", а 2022 року очолив "відокремлену" від правлячої партію "Сила народу". Саме депутати від цієї партії ініціювали розгляд грузинського закону про "іноагентів", який спричинив масштабні протести по всій країні.

До нового скликання парламенту Кавелашвілі та його соратники пройшли за списками "Грузинської мрії".

Нагадаємо, у жовтні у Грузії пройшли парламентські вибори. За даними ЦВК, перемогу здобула провладна проросійська партія "Грузинська мрія — демократична Грузія", яка набрала 53,9% голосів. За грузинськими законами ця партія отримує право одноосібно сформувати уряд. Результатів виборів не визнав Європарламент.

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