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Колишнього главу Каталонії Пучдемона затримали на італійській Сардинії

Колишнього главу Каталонії Пучдемона затримали на італійській Сардинії

Associated Press

Тепер суд вирішуватиме чи екстрадувати його до Іспанії.

Колишнього главу Каталонії затримали на італійській Сардинії. Карлеса Пучдемона заарештували одразу по прильоту з Брюсселя.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 24 вересня.

До Сардинії політик прибув заради зустрічі з місцевою владою й нині суд вирішуватиме чи екстрадувати його до Іспанії. 

Нагадаємо, 2 роки тому тамтешня влада видала європейський ордер на його арешт. Пучдемона звинувачують у підбурюванню до заколоту. Він, заявляють в Мадриді, допомагав організовувати референдум про відокремлення каталонського регіону від Іспанії, який вважають незаконним.

Після невдалого волевиявлення Пучдемон жив у добровільному вигнанні у Бельгії. А на початку вересня цього року з'явилася інформація про ймовірні зв'язки політика із російськими спецслужбами.

Новини світу: затримали колишнього главу Каталонії, його звинувачують у підбурюванні до заколоту

Новини світу: затримали колишнього главу Каталонії, його звинувачують у підбурюванні до заколоту
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