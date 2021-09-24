Колишнього главу Каталонії Пучдемона затримали на італійській Сардинії

Тепер суд вирішуватиме чи екстрадувати його до Іспанії.

Колишнього главу Каталонії затримали на італійській Сардинії. Карлеса Пучдемона заарештували одразу по прильоту з Брюсселя.

Також читайте Лідер каталонських сепаратистів Пучдемон переміг на виборах до Європарламенту

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 24 вересня.

До Сардинії політик прибув заради зустрічі з місцевою владою й нині суд вирішуватиме чи екстрадувати його до Іспанії.

Нагадаємо, 2 роки тому тамтешня влада видала європейський ордер на його арешт. Пучдемона звинувачують у підбурюванню до заколоту. Він, заявляють в Мадриді, допомагав організовувати референдум про відокремлення каталонського регіону від Іспанії, який вважають незаконним.

Після невдалого волевиявлення Пучдемон жив у добровільному вигнанні у Бельгії. А на початку вересня цього року з'явилася інформація про ймовірні зв'язки політика із російськими спецслужбами.

Новини світу: затримали колишнього главу Каталонії, його звинувачують у підбурюванні до заколоту

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання