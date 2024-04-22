Колишнього Кадирова вже не буде: ЗМІ повідомили про нову хворобу та пошук наступника

Лідер Чечні Рамзан Кадиров серйозно хворий, тож тепер у Кремлі розмірковують, ким його замінити у разі смерті чи втрати дієздатності. Одним з таких кандидатів називають очільника спецназу "Ахмат" Апти Алаудінова.

Про це повідомляє видання "Новая газета Европа".

За інформацією з публікації, у січні 2019 року лікарі вперше поставили Кадирову діагноз "некроз підшлункової залози". Чеченський лідер не особливо приховував, що змушений піти у відпустку через "тимчасову непрацездатність".

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"Зовсім нещодавно я здійснив дводенну інспекційну поїздку високо в гори. В умовах снігопаду та сильного вітру трохи застудився. Як наслідок, невелике нездужання, температура та грип... Хвала Аллаху, організм у мене міцний, крапельниці ставили лише два дні. Все тепер гаразд", – заявляв тоді Кадиров.

Пізніше анонімні канали повідомляли про отруєння лідера Чечні.

Після цього у Кадирова лише загострювалися проблеми зі здоров'ям. Так, 2019 року він дуже схуд. У публікації вказано, що різка втрата ваги – це перший симптом панкреонекрозу. Недуга активно розвивається, болісно протікає і погано лікується.

Стан здоров’я чеченського лідера почав стрімко погіршуватися навесні 2022 року, але ця тема набула розголосу лише 2023 року. Тоді Кадиров у півтора рази збільшився в розмірах внаслідок відмови нирок та застою рідини у легенях. Форма живота набула ознак панкреатогенного асциту, з'явилася сильна задишка, мовлення стало важким, а ходьба – повільною. Також політик почав одягатися надто тепло для чеченського клімату.

Автори матеріалу звертають увагу на те, що Кадиров зникав у найвідповідальніші моменти. Однак Кремль іноді змушував його з'являтися на публіці.

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Джерела видання серед лікарів Кремля повідомили, що у вересні 2023 року лідер Чечні потрапив до лікарні з гострою легеневою недостатністю, що розвинулась внаслідок передозування транквілізатором "Дормікум".

"Це потужний седативний препарат, який зазвичай використовується для того, щоб заспокоїти пацієнтів перед хірургічним втручанням. Діюча речовина цього препарату – мідазолам – має седативну та снодійну дію, а також анксіолітичну, протисудомну та центральну міорелаксувальну дію. Завдяки цим своїм властивостям "Дормікум" виявився ефективним засобом для Кадирова, який страждає від сильних болів, безсоння та підвищеної тривожності", – йдеться в публікації.

Зловживання цим препаратом може призвести до пригнічення дихальної діяльності. Саме в такому гострому стані, за словами джерел, очільник Чечні і був госпіталізований до ЦКЛ Управління справами президента. Аби стабілізувати дихальну функцію, Кадирова підключили до ШВЛ, задля чого ввели в медикаментозний сон, який ще називають "медикаментозною комою".

Звідси й пішли чутки про кому чеченського лідера, хоча на той момент прямої загрози для його життя вже не було, повідомили журналісти. Проте слово "кома", яке пролунало в одному контексті з прізвищем Кадиров, спровокувало справжнє інформаційне цунамі. Тривала відсутність політика в Чечні і те, що чеченська еліта оселилася на території лікарні мало не в повному складі, породили чутки про смерть Кадирова. Він був дуже слабким і не міг швидко з'явитися на публіці, щоб розвіяти чутки. Офіційно ЗМІ тоді повідомляли, що політик перебуває "у відрядженні".

Лікарі змогли частково повернути "дієздатність віп-пацієнта". Однак, за даними джерела в ЦКЛ, під час проведення загального обстеження надійшли дані МРТ мозку, які засмутили близьких Кадирова. Близьке до чеченського лідера джерело так інтерпретувало реакцію рідних на оголошений лікарями діагноз:

"Колишнього лідера вже не буде, [нова] хвороба буде серйозно [на нього] впливати. Навіть у разі, якщо він зараз і одужає, він буде вже ні живим, ні мертвим…"

Повідомляється, що в разі смерті Кадирова чи втрати ним дієздатності, лідером Чечні може стати очільник спецназу "Ахмат" Апти Алаудінов. Його вже піарять на з'їзді партії "Единая Россия". Чеченський генерал впевнено почувається на сцені, володіє ораторською майстерністю та завойовує симпатії серед еліти.

Очільник спецназу "Ахмат" Апти Алаудінов / Фото: російські телеграм-канали

Нагадаємо, у вересні 2023 року в ГУР Міноборони України інформували про дуже важкий стан здоров’я Кадирова, а чутки про нібито його смерть назвали офіційно не підтвердженими.

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