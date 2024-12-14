Колишнього міністра оборони заарештували за спробу державного перевороту

Слідчі виявили докази більшої ролі генерала у відставці у ймовірній змові, ніж вважалося раніше.

У суботу, 14 грудня, колишній міністр оборони Бразилії Вальтер Брага Нетто був заарештований за звинуваченням у спробі військового перевороту.

Про це повідомляє Reuters.

За словами судді Верховного суду Александра де Мораєса, арешт відбувся після того, як слідчі виявили докази більшої ролі генерала у відставці у ймовірній змові щодо державного перевороту, ніж вважалося раніше.

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Відставний генерал був керівником апарату колишнього президента Жаїра Болсонару і кандидатом на посаду віце-президента у його невдалому переобранні в 2022 році.

Звинувачення у спробі перешкодити президенту Луїсу Інасіо Лула да Сілва вступити на посаду, включаючи схему його вбивства після виборів 2022 року, отримали також старші помічники експрезидента Болсонару та колишні військові командири.

Крім нібито проведення зустрічі в його будинку, яка започаткувала план вбивства Лули та обраного ним віце-президента Джеральдо Алкміна, федеральна поліція заявила, що Брага Нетто надав кошти тим, хто причетний до змови.

Слідчі кажуть, що Брага Нетто також намагався втрутитися в поліцейське розслідування, намагаючись отримати деталі показань Мауро Сіда, помічника Болсонаро, який співпрацює з поліцією.

У заяві федеральна поліція заявила, що видала два ордери на обшук у зв'язку з арештом. Обшуки відбулися в резиденції Браги Нетто в Ріо-де-Жанейро та будинку полковника у відставці Флавіо Ботельо Перегріно в Бразиліа, йдеться в заяві армії.

Вальтер Брага Нетто, якого називають центральною фігурою в спробі державного перевороту, заперечує будь-яку причетність до цієї події.

Нагадаємо, раніше президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва не зміг приїхати на зустріч із Путіним до Росії через травму черепа.

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