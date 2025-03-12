Колишнього президента Філіппін Дутерте заарештували та відправили до Гааги: в чому його звинувачують

Колишнього президента Філіппін Родріґо Дутерте заарештували та примусово відправили до Гааги, де він постане перед Міжнародним кримінальним судом (МКС) за злочини проти людяності.

Про це повідомив телеканал CNN, посилаючись на заяву його доньки, яка повідомила, що Дутерте “примусово посадили” в літак через кілька годин після арешту в Манілі.

МКС звинувачує Дутерте у масових позасудових вбивствах під час його кампанії боротьби з наркотиками, що тривала з 2016 по 2019 роки. За офіційними даними поліції, загинуло понад 6000 осіб, проте за інформацією The Guardian, реальна кількість жертв може сягати десятків тисяч.

The New York Times зазначає, що багато вбитих були неповнолітніми або не мали стосунку до наркоторгівлі. МКС оцінює кількість загиблих від 12 000 до 30 000 людей. Більшість із них були молодими чоловіками з бідних районів.

За його наказами філіппінська поліція та спеціальні підрозділи отримали дозвіл стріляти в підозрюваних, які чинили опір.

Попри те, що у 2019 році Дутерте вивів Філіппіни з юрисдикції МКС, суд все одно має повноваження розглядати злочини, скоєні у 2016–2019 роках, коли країна була його членом.

Арешту Дутерте передував політичний розкол. Його дочка Сара Дутерте, яка була віцепрезиденткою, втратила посаду через імпічмент. Чинний президент Фердинанд Маркос-молодший, який раніше обіцяв захистити Дутерте, припинив політичний альянс із його родиною.

За даними The New York Times, арешт Дутерте став історичною перемогою для МКС, оскільки цей суд не має власних сил для затримань і залежить від національних урядів.

“На відміну від Дутерте, ордери на арешт Володимира Путіна та Біньяміна Нетаньягу наразі виглядають нереалістичними”, – зазначає видання.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та ексміністра оборони країни Йоава Галланта. Їх звинувачують у воєнних злочинах у вигляді голоду як методу ведення війни та злочини проти людяності у вигляді вбивств, переслідувань та інших негуманних дій.

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