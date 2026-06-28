Коло звужується: генерал розкрив, хто залишився в оточенні Путіна

Путін / © Getty Images

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З кожним роком коло довірених осіб очільника Кремля Путіна зменшується. Однак серед них є дві людини, втрата яких буде для російського диктатора особливо болісною.

Таку думку висловив генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж у коментарі «24 Каналу», зауваживши, що загалом диктатор часто проводить час на самоті.

За період на посаді президента Путін втратив усіх товаришів, додав ексголова Служби зовнішньої розвідки.

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Втрата кого для Путіна буде найболючішою?

За словами генерала армії, найболючіше Путіну буде відчуватись втрата його рідних, а саме доньок — Марії та Катерини. Це найближчі люди, яких він зараз має, на всіх інших йому байдуже.

«За різними нашими оперативними даними, він буває одинаком, часто нікого не приймає. Він не має друзів, які б прийшли і він би з ними міг говорити відверто», — сказав Маломуж.

Раніше російський диктатор мав приятелів, з якими разом служив у спецслужбах. Після того як він став президентом, у них й далі були теплі контакти — збирались та радились під час вихідних у неформальній обстановці. Часто Путін справді діяв згідно з їхніми рекомендаціями. Однак за 7-8 років після початку президентства він від них віддалився і тепер має в оточенні лише підлеглих, які повинні виконувати його накази.

Зазначимо, що лише 2024 року дві доньки диктатора вперше разом з’явилися на публіці. До цього Путін ніколи не розповідав деталей про них. Марія та Катерина навіть мають інші прізвища.

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Водночас є припущення, що дітей у диктатора більше, зокрема позашлюбних.

Раніше ми писали про те, що синів російського диктатора Володимира Путіна та гімнастки Аліни Кабаєвої кілька років виховували західні спеціалісти, зокрема громадянки Німеччини. Про це йдеться у розслідуванні проєкту «Система», журналісти якого вивчили відповідні документи. За даними розслідувачів, йдеться про двох хлопчиків — Івана 2015 року народження та Володимира 2019 року народження. У документах Путіна і Кабаєву прямо не називали, а використовували формулювання «сім’я» та «батьки».

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