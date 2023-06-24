Колони "Вагнера" у Липецькій області: влада закликає росіян "не панікувати" та обмежує автобусне сполучення (фото)

Бойовики ПВК "Вагнер" продовжують рухатись до Москви. Зараз колони терористичної організації перебувають у Липецькій області, що за 4 години до столиці країни-агресорки. Влада РФ обмежила автобусне сполучення.

Про це пишуть російські пропагандисти.

Губернатор Липецької області Артамонов заявив, що "влада робить усе задля забезпечення безпеки населенню".

"Ситуація перебуває під контролем. Будь-яких збоїв у роботі критичної інфраструктури немає. Нагадую, що жителям настійно рекомендується не залишати своїх домівок і відмовитися від поїздок на будь-якому транспорті. Розумію всі незручності, але переконливо прошу допомогти нам і дотримуватися цих рекомендацій", - сказав він.

Техніка терористів "Вагнера" у Липецькій області / Фото: із соцмереж

Автобусне сполучення Липецької області з Москвою і Тулою тимчасово обмежено.

Як зазначається, до Москви з Липецької області чотири години їзди.

Нагадаємо, у проти 24 червня найманці ПВК "Вагнер" під керівництвом олігарха Євгена Пригожина перетнули державний кордон Росії та увійшли до Ростова. "Вагнерівці" взяли під контроль адміністративні та військові об'єкти. Ватажок найманців пригрозив походом на столицю Москву.

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