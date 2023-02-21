Колони з білоруською технікою вночі виїхали до кордону з Литвою — Беларускі Гаюн

Вночі проти 21 лютого 4 колони з технікою Збройних сил Білорусі виїхали в напрямку кордону з Литвою.

Міноборони Білорусі заявило, що в рамках перевірки боєготовності ЗС РБ, одна з військових частин механізованого з'єднання, посилена підрозділами ППО, висунулася в призначений район.

Про це повідомляє моніторинговий ресурс "Беларускі Гаюн".

Білоруське міноборони не називає конкретну військову частину, однак, за інформацією ресурсу, йдеться про 358 окремий механізований батальйон 120-ї бригади, що дислокується в мікрорайоні Уруччя, Мінськ.

Зазначається, що загалом в цьому напрямку прямує приблизно 74 одиниці техніки, зокрема:

БМП - 35 одиниць;

Урал (КУНГ і тентовані) - 21 одиниця;

УАЗ - 2-3 од;

КамАЗ - 8 од;

Бензовоз - 2 од;

Кран і вантажний маніпулятор.

За інформацією "Беларускі Гаюн", колони прослідували МКАДом і далі на трасу М6 і по ній на трасу М7 у напрямку кордону з Литвою і міста Ошмяни.

Фото: Telegram / Белорусский гаюн

Нагадаємо, у Білорусі мають намір сформувати так зване "народне ополчення". Мінськ хоче змусити вступити до загонів 100-150 тис. білорусів. "Народні ополченці" будуть особливо затребувані у сільській місцевості. Вони допоможуть місцевій владі "підтримати порядок у ситуації, коли не виключена діяльність диверсантів".

Читайте також: