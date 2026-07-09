Повстанці в Малі / © Associated Press

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На півночі Малі під удар потрапив військовий конвой, у складі якого перебували понад 200 бійців російського воєнізованого формування «Африканський корпус», до якого входять колишні найманці ПВК «Вагнера».

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела у сфері безпеки та представника одного зі збройних угруповань.

За інформацією одного зі співрозмовників агентства, колона перевозила понад 200 російських бійців, а також понад 100 військовослужбовців армії Малі. За його словами, це вже другий за тиждень напад на військовий конвой, який прямував до північних районів країни.

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Reuters зазначає, що напад стався вранці у четвер, 9 липня, поблизу міста Анефіс, де з початку липня тривають запеклі бої.

Відповідальність за атаку взяв на себе речник туарезького повстанського угруповання «Фронт визволення Азаваду» (FLA). Наразі невідомо, чи брали участь у нападі бойовики пов’язаного з «Аль-Каїдою» угруповання «Джамаат Нусрат аль-Іслам валь-Муслімін» (JNIM).

За даними агентства, саме FLA та JNIM кількома днями раніше здійснили серію скоординованих атак на позиції малійської армії в різних регіонах країни.

Як повідомили Reuters три джерела, під час бойових дій авіаційну підтримку малійським силам надав сусідній Нігер, однак отримати офіційний коментар від військового командування цієї країни журналістам не вдалося. Також без відповіді залишився запит агентства до представника збройних сил Малі.

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«Африканський корпус», який після розформування ПВК «Вагнера» став основним російським воєнізованим формуванням у низці африканських держав, підтримує армію Малі у боротьбі з повстанськими угрупованнями, що діють у країні з 2012 року.

Нагадаємо, нещодавно у Малі повстанці заявили про збиття військового вертольота, який, імовірно, міг належати «Африканському корпусу» Міноборони РФ. Тоді ж «Фронт визволення Азаваду» влаштував засідку на колону з російськими найманцями

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