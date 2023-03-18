"Колосальна образа Москві": чому Пекін повернув російським містам на своїх картах китайські назви

Піонтковський наголошує, що це невипадково сталося якраз перед візитом Сі Цзіньпіна до Москви.

Пекін невипадково повернув китайські назви для низки російських міст і території Далекого Сходу на своїх картах якраз перед візитом Сі Цзіньпіна до Москви. Йдеться про китайські території, приєднані Російською імперією у ХІХ столітті.

Таку думку висловив російський опозиціонер і публіцист Андрій Піонтковський в інтерв'ю "Апострофу".

Експерт наголошує, що це невипадково сталося якраз перед візитом Сі до Москви.

На його думку, це колосальна образа, завдана Москві.

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"Це не випадково зроблено саме в ці дні, коли російська влада відчайдушно залежить від Пекіна: сподівається на приїзд, на його політичну підтримку. Вони чудово розуміють, що в цій атмосфері в Москві ніхто не пікне", – каже російський опозиціонер.

Піонтковський зауважив, що Кремль "проковтнув" образу, адже ніхто з російських пропагандистів чи дипломатів не відреагував на інцидент.

"Після того, як половина Сибіру названа китайськими іменами – де Марія Захарова, велика російська патріотка, вона бухає з того часу і не могла вийти? Навіть у телеграм-каналах мовчання. А мовчання – це знак згоди, отже, вже половина справи зроблена. Москва промовчала, отже, вона наполовину визнала, що ця територія анексована", – вважає він.

Експерт певен: китайській владі зараз найголовніше, аби їхній "агент" Путін утримався при владі.

"Китайці розуміють, що хто б не прийшов до влади (у Росії. – Ред.) – навряд чи прийдуть якісь європейсько орієнтовані ліберальні частини суспільства, скоріше якісь націоналістичні та ліві – всі вони звинувачуватимуть Путіна у здаванні національних інтересів Китаю. Вони втратять свого найціннішого агента, їм треба зберегти його при владі. З цим приблизно Сі і прийде до Зеленського, якщо він приїде до Києва", – підсумував Піонтковський.

Нагадаємо, що Міністерство природних ресурсів КНР опублікувало нові карти з китайськими назвами для російських міст та територій. Ці території були захоплені Російською імперією у ХІХ.

Раніше Андрій Піонтковський пояснив ажіотаж навколо візиту лідера Китаю до Москви.

В Кремлі повідомили, що Сі Цзіньпін відвідає Росію 20-22 березня. Після цього Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом Зеленським.

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