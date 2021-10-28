Серійний вбивця в медичному халаті: історія медбрата, який пів року колов пацієнтам повітря у вени

На винуватця чекає смертна кара.

Серійний вбивця, Вільям Девіс, з Техасу позбавив життя щонайменше чотирьох чоловіків. Колишній медпрацівник вводив пацієнтам повітря прямо в артерії, внаслідок чого хворі помирали всього за кілька хвилин. На винуватця чекає смертна кара.

Про це сайт Newsweek повідомив 27 жовтня.

Хто такий Вільям Девіс

Відомо, що Вільям Девіс ще з 2013 року працював медбратом у лікарні в Тайлері, штат Техас.

Associated Press

У 2018 році керівництво лікарні помітило "аномалію" схожих смертей. Пацієнтам раптово гіршало і за лічені хвилини вони помирали. Лікарі перевірили медичний персонал і виявили, що до всіх пацієнтів у палату за кілька хвилин до смерті заходив медбрат Девіс. Після цього його заарештували і почали слідство.

Під час попередніх судових засідань численні свідки повідомили, що чоловіки, яких убив Девіс були здоровими і вже успішно одужували після операцій на серці. Потім їхній стан раптово погіршувався. Лікарі не розуміли причин таких різких змін стану пацієнтів.

Лише коли медпрацівники перевірили компьютерну томографію пацієнтів, де було видно повітря в їх мозку, лікарі зрозуміли, що щось не так.

Фахівці із серцево-судинних захворювань були переконані, що всі жертви померли однаково, причому один з експертів зробив висновок, що "цим пацієнтам навмисно вводили повітря саме через лінії променевої артерії".

Під час суду один зі свідків, лікар-пульмонолог Вільям Ярброг, наголосив, що за десятки років своєї практики він не бачив нічого схожого.

Так, під час суду обвинувачення показало записи з камер нагляду. На них було видно, як Девіс зайшов до палати одного з пацієнтів. За три хвилини після цього пролунав сигнал тривоги з монітора, який відстежував серцебиття хворого. Пізніше чоловік помер.

Виступаючи у суді, Джейкоб Путман, окружний прокурор округу Сміт у Техасі, сказав, що "виявляється, лікарня — це ідеальне місце для переховування серійного вбивці".

"Йому просто це подобалось": як медбрат вбивав пацієнтів

Під час розслідування справи слідчі відтворили два телефонні дзвінки, які Девіс зробив із в’язниці всього за кілька годин до винесення вироку.

Під час одного із дзвінків Девіс зізнався своїй колишній дружині, що просто намагався протримати пацієнтів у відділенні інтенсивної терапії довше, аби отримати додаткові робочі зміни і заробити більше грошей.

Натомість окружний прокурор Джейкоб Путман наголосив, що Девіс заслуговує на смертну кару. "Йому не потрібна причина для цього, він робить це тому, що йому це подобається", — сказав Путман.

Associated Press

Під час попередніх засідань адвокат Девіса Філіп Хейс у суді заявляв, що немає жодних доказів, що чоловіки померли від насильницьких дій. Він припускав і наголошував на ймовірності того, що його підопічного зробили цапом відбувайлом у лікарні, що мала серйозні порушення. За словами попереднього адвоката обвинуваченого, Девіс нібито намагався врятувати життя принаймні двом з чотирьох померлих.

Згодом, після численних доказів, що підтверджують вину Девіса, вже інший адвокат, Дуглас Паркс, визнав вину свого підлеглого. Захист просив суд не позбавляти Девіса життя, а присудити ув’язнення. Мовляв, Девіс сумуватиме за звичайним життям.

"Вільям Девіс не матиме доступу до жодних медичних засобів, тому він не нестиме ніякої загрози після ув’язнення", — переконував слідство Паркс.

Натомість сам вбивця від свідчень відмовився.

Вирок

Протягом останніх трьох тижнів обвинувачення на чолі з окружним прокурором округу Сміт Джейкобом Путманом викликало десятки свідків від членів сімей загиблих до хірургів і медсестер, які лікували постраждалих. Питання було в тому, отримає Девіс довічне ув’язнення чи смертну кару.

Минулого вівторка внаслідок численних свідчень і перевірок було підтверджено, що Девіс позбавив життя щонайменше чотирьох пацієнтів під час моторошної серії вбивств у період з червня 2017 по січень 2018 року. Внаслідок отриманих доказів суд призначив Вільяму Девісу найвище покарання і засудив серійного вбивцю до смертної кари.

"Ми нікому не довіряємо так, як працівникам лікарні. У момент коли ми найбільш вразливі... Важко навіть уявити, що хтось може бути аж настільки жорстоким", — сказав Путман.

За свідченями суду, жертвами серійного вбивці стали чоловіки у віці від 47 до 74 років. Вони мали симптоми, "схожі на судоми", а після того раптово помирали від ураження мозку повітрям, введеним в їхні артерії. Експерти виключають будь-які інші причини смерті пацієнтів.

За різними свідченнями медбрат скоїв сім замахів на пацієнтів. Прокуратура також заявила, що колишній медбрат може бути причетний ще до шести ймовірних жертв.

Нагадаємо, лікар з України у Ємені заради грошей скерував на непотрібну ампутацію десятки людей. Як виявилось, кінцівки можна було врятувати, проте грошей на операції було виділено більше, ніж на лікування уражених кінцівок.

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