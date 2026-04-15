Колумбія дозволила відстріл "кокаїнових бегемотів" Пабло Ескобара: які причини

Влада Колумбії офіційно дозволила відстріл диких бегемотів, які розплодилися після смерті відомого наркобарона Пабло Ескобара. Тварини загрожують екосистемі та людям, а стерилізація виявилася надто дорогою.

Про це пише CNN.

Чому в Колумбії вирішили відстріляти диких бегемотів?

Колумбійська влада схвалила план ліквідації частини популяції бегемотів, які нині вільно мешкають у центральних регіонах країни. Ці тварини створюють загрозу для місцевих жителів і негативно впливають на екосистему, витісняючи аборигенні види. Поява бегемотів пов’язана з тим, що кілька десятиліть тому Ескобар завіз до країни перших особин.

Міністерка довкілля Ірене Велес пояснила, що попередні спроби стримати зростання популяції — зокрема стерилізація або переміщення тварин до зоопарків — виявилися неефективними та надто витратними. За її словами, новий план може охопити до 80 бегемотів. Точні терміни його реалізації поки не визначені.

«Якщо ми цього не зробимо, ми не зможемо контролювати популяцію. Ми повинні вжити цих заходів, щоб зберегти наші екосистеми», — сказала Велес.

Що відомо про бегемотів Пабло Ескобара?

Колумбія залишається єдиною країною поза Африкою, де сформувалася дика популяція бегемотів. Вона бере початок від чотирьох тварин, яких Ескобар привіз у 1980-х роках до свого приватного зоопарку на території Hacienda Nápoles — великого ранчо з власною злітною смугою, що слугувало його резиденцією.

За оцінками Національного університету Колумбії, 2022 року в країні налічувалося близько 170 таких тварин. Останнім часом їх почали фіксувати вже більш ніж за 100 км на північ від цього маєтку.

Екологи застерігають, що бегемоти становлять реальну небезпеку для людей, адже їх дедалі частіше зустрічають на фермах і біля водойм. Крім того, вони конкурують із місцевими видами, зокрема річковими ламантинами, за ресурси та середовище існування.

Водночас ці тварини стали популярною туристичною атракцією. Мешканці прилеглих районів організовують екскурсії для спостереження за бегемотами та продають тематичні сувеніри.

Сам маєток Hacienda Nápoles, який держава конфіскувала після падіння імперії Ескобара, нині перетворено на тематичний парк із басейнами, водними атракціонами та зоопарком, де представлені й інші африканські види.

Зоозахисники проти відстрілу бегемотів у Колумбії

Разом із тим зоозахисні організації виступають проти відстрілу бегемотів, наполягаючи на праві тварин на життя. Вони переконані, що насильницькі методи — неприйнятний спосіб розв’язання проблеми для країни, яка вже пережила тривалі внутрішні конфлікти.

Сенаторка й активістка Андреа Паділья, яка брала участь у створенні закону проти кориди, різко розкритикувала ініціативу, назвавши її «жорстоким» рішенням і звинувативши владу в спробі піти найпростішим шляхом.

«Вбивства і масові знищення ніколи не можуть бути прийнятними. Це здорові істоти, які стали жертвами недбалості державних структур», — написала Паділья в мережі.

Упродовж останніх 12 років, за трьох президентів, Колумбія намагалася скоротити чисельність бегемотів шляхом стерилізації. Проте ці заходи виявилися малоефективними через високу вартість і складність відлову небезпечних тварин та проведення операцій.

Через обмежений генофонд і потенційні ризики поширення хвороб повернення цих бегемотів до їхнього природного середовища в Африці наразі вважається неможливим.

