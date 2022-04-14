Колумбія готова збільшити експорт енергоресурсів замість російських

Президент Колумбії назвав дії РФ в Україні геноцидом.

Колумбія готова швидко збільшити експорт енергоресурсів до країн Заходу замість російських.

Про це заявив президент Колумбії Іван Дуке, інформує CNN.

Дуке перерахував три сфери, де Колумбія була б готова збільшити видобуток: традиційний видобуток нафти і газу, відновлювані джерела енергії, такі як чистий водень, і вугілля.

"Сьогодні Колумбія може негайно збільшити обсяги видобутку вугілля.У нас є одні з найбільших ресурсів у світі, і ми не використовуємо їх [для виробництва електроенергії]", – сказав Дуке. Він оголосив, що Колумбія збільшить поставки вугілля до Німеччини, яка нещодавно схвалила плани поступової відмови від російського вугілля.

Відповідаючи на запитання про своє ставлення до того, що президент США Байден використовує термін "геноцид" для опису дій Росії в Україні, Дуке погодився зі своїм американським колегою.

"Те, що відбувається в Україні – це геноцид. І це має припинитися. Це божевілля", — сказав президент Колумбії.

Нагадаємо, що відмова від російського газу може коштувати Німеччині 220 млрд євро.

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