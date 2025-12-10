ТСН у соціальних мережах

"Коли будуть вибори?": Трамп заговорив про корупцію і громадську думку в Україні

Трамп сказав, що питання виборів начебто є одним з найбільш обговорюваних серед громадян України.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
"Коли будуть вибори?": Трамп заговорив про корупцію і громадську думку в Україні

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що в Україні існує серйозна проблема з корупцією, і стверджує, що українці нібито запитують, коли в країні відбудуться вибори.

Про це йшлося під час спілкування з журналістами 10 грудня.

За його словами, питання виборів начебто є одним з найбільш обговорюваних серед громадян України.

«Я кажу: в який момент, коли в Україні будуть вибори?.. Там дійсно є серйозна проблема з корупцією. І люди справді питають, коли в них будуть вибори, чи вони взагалі проведуть вибори, чи вони просто так і продовжуватимуть далі», — заявив Трамп.

Нагадаємо, українська влада т експерти неодноразово заявляли, що вибори під час війни неможливі через безпекові ризики та порушення прав військових і громадян, які перебувають за кордоном.

Водночас напередодні стало відомо, що президент Володимир Зеленський очікує від Верховної Ради зваженого бачення щодо проведення виборів в Україні в умовах воєнного стану.

