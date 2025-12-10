- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 344
- Час на прочитання
- 1 хв
"Коли будуть вибори?": Трамп заговорив про корупцію і громадську думку в Україні
Трамп сказав, що питання виборів начебто є одним з найбільш обговорюваних серед громадян України.
Президент США Дональд Трамп заявив, що в Україні існує серйозна проблема з корупцією, і стверджує, що українці нібито запитують, коли в країні відбудуться вибори.
Про це йшлося під час спілкування з журналістами 10 грудня.
За його словами, питання виборів начебто є одним з найбільш обговорюваних серед громадян України.
«Я кажу: в який момент, коли в Україні будуть вибори?.. Там дійсно є серйозна проблема з корупцією. І люди справді питають, коли в них будуть вибори, чи вони взагалі проведуть вибори, чи вони просто так і продовжуватимуть далі», — заявив Трамп.
Нагадаємо, українська влада т експерти неодноразово заявляли, що вибори під час війни неможливі через безпекові ризики та порушення прав військових і громадян, які перебувають за кордоном.
Водночас напередодні стало відомо, що президент Володимир Зеленський очікує від Верховної Ради зваженого бачення щодо проведення виборів в Україні в умовах воєнного стану.