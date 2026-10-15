Коли може початися Третя світова: ШІ назвав найнебезпечніший період

Третя світова війна / © Pixabay

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Штучний інтелект припустив, що найбільш небезпечний період для можливої ескалації глобального конфлікту може припасти на 2028–2035 роки. Водночас сам «прогноз» не має наукової достовірності й не означає, що Третя світова війна справді почнеться.

Про це пише UNILAD, яке попросило ШІ оцінити ймовірність великої війни між провідними державами.

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За відповіддю системи, у найближчі один-два роки початок глобальної війни виглядає малоймовірним. Натомість упродовж наступного десятиліття ризик прямого зіткнення великих держав може зрости.

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«Якби мені довелося припускати, я б сказав, що Третя світова війна навряд чи почнеться в найближчі 1–2 роки, але ризик конфлікту між великими державами протягом наступного десятиліття заслуговує на серйозну увагу», — йдеться у відповіді ШІ.

Серед найнебезпечніших сценаріїв система назвала пряме зіткнення Росії та НАТО, конфлікт США і Китаю навколо Тайваню або регіональну війну, яка поступово втягне кілька великих держав.

Коли ризик може зрости

За умовною оцінкою ШІ, у 2026–2027 роках глобальна війна не виглядає найбільш імовірним сценарієм.

Водночас період від 2028 до 2035 року система назвала таким, коли серйозний конфлікт теоретично може перейти до масштабнішої ескалації.

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При цьому ШІ прямо застеріг, що після 2035 року робити подібні оцінки практично неможливо через занадто велику кількість невідомих факторів.

На запитання про конкретну дату система назвала 1 жовтня 2030 року, але одразу уточнила, що це фактично випадковий вибір, а не реальний прогноз.

«Глобальна війна не є неминучою»

У відповіді також наголошується, що напружена міжнародна ситуація сама по собі не означає неминучої світової війни.

«Небезпека реальна, але глобальна війна не є неминучою, і держави мають вагомі причини її уникати», — зазначив ШІ.

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Система окремо підкреслила, що наведені дати є лише приблизними оцінками, а не статистично обґрунтованими передбаченнями.

Тема можливої глобальної ескалації регулярно виникає й у заявах політиків. Зокрема, Дональд Трамп раніше заявляв, що світ перебуває «на межі Третьої світової війни», а британські посадовці останнім часом також попереджали про зростання загроз безпеці в Європі.

Раніше повідомлялось, що в Україні науково вирахували ймовірний термін тривання нинішньої війни, враховуючи реалії, наявність технологій, чисельність особового складу обох сторін і можливі перспективи.

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