ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
162
Час на прочитання
2 хв

Коли може з'явитися місто на Місяці: Маск розкрив нову стратегію SpaceX

Маск заявив, що місто на Місяці може бути зведене вже за 10 років.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Маск

Маск / © Associated Press

Компанія SpaceX оголосила про зміну пріоритетів у космічних місіях. Тепер основний фокус спрямований на будівництво саморозвиваючогося міста на Місяці.

Про це в X написав мільярдер Ілон Маск.

За словами Маска, цей проєкт потенційно можна реалізувати менш ніж за 10 років, тоді як колонізація Марса займе понад 20 років.

«Місія SpaceX залишається незмінною: поширювати свідомість і життя, якими ми їх знаємо, у зірковий простір», — заявив Маск.

Він пояснив, що подорож на Марс можлива лише раз на 26 місяців, тоді як на Місяць ракети можна запускати кожні 10 днів, а сам політ триває близько двох днів.

«Це дозволяє набагато швидше розвивати міську інфраструктуру на Місяці, ніж на Марсі», — додав він.

Водночас Маск підкреслив, що від планів щодо Марса не відмовляється.

«Ми прагнемо побудувати місто на Марсі і почнемо це робити приблизно через 5–7 років, але головним пріоритетом є забезпечення майбутнього цивілізації, і Місяць наразі є швидшим варіантом», — повідомив підприємець.

Як ми повідомляли, Маск анонсував плани створити «Академію Зоряного флоту», яка має стати проєктом для підготовки людей до польотів на інші планети і за межі Сонячної системи. За його словами, цей проєкт натхненний всесвітом «Стартреку» і має на меті втілити елементи наукової фантастики в реальність.

«Ми хочемо зробити „Зоряний шлях“ реальним. Це не просто наукова фантастика», — сказав він.

Бізнесмен додав, що у майбутньому космічні кораблі будуть великими, у них буде екіпаж. Ці «машини» зможуть відправляти до Місяця, інших планет і потенційно до інших зоряних систем.

Дата публікації
Кількість переглядів
162
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie