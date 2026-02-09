Коли може з'явитися місто на Місяці: Маск розкрив нову стратегію SpaceX

Маск / © Associated Press

Компанія SpaceX оголосила про зміну пріоритетів у космічних місіях. Тепер основний фокус спрямований на будівництво саморозвиваючогося міста на Місяці.

Про це в X написав мільярдер Ілон Маск.

За словами Маска, цей проєкт потенційно можна реалізувати менш ніж за 10 років, тоді як колонізація Марса займе понад 20 років.

«Місія SpaceX залишається незмінною: поширювати свідомість і життя, якими ми їх знаємо, у зірковий простір», — заявив Маск.

Він пояснив, що подорож на Марс можлива лише раз на 26 місяців, тоді як на Місяць ракети можна запускати кожні 10 днів, а сам політ триває близько двох днів.

«Це дозволяє набагато швидше розвивати міську інфраструктуру на Місяці, ніж на Марсі», — додав він.

Водночас Маск підкреслив, що від планів щодо Марса не відмовляється.

«Ми прагнемо побудувати місто на Марсі і почнемо це робити приблизно через 5–7 років, але головним пріоритетом є забезпечення майбутнього цивілізації, і Місяць наразі є швидшим варіантом», — повідомив підприємець.

Як ми повідомляли, Маск анонсував плани створити «Академію Зоряного флоту», яка має стати проєктом для підготовки людей до польотів на інші планети і за межі Сонячної системи. За його словами, цей проєкт натхненний всесвітом «Стартреку» і має на меті втілити елементи наукової фантастики в реальність.

«Ми хочемо зробити „Зоряний шлях“ реальним. Це не просто наукова фантастика», — сказав він.

Бізнесмен додав, що у майбутньому космічні кораблі будуть великими, у них буде екіпаж. Ці «машини» зможуть відправляти до Місяця, інших планет і потенційно до інших зоряних систем.