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"Коли ніхто не бачить": Лавров відкрив "страшну таємницю" про українських лідерів
Лавров розповів, якою мовою нібито спілкуються українські керівники за зачиненими дверима.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що в Україні нібито заборонено говорити російською мовою. Водночас він стверджує, що українські керівники продовжують використовувати її у спілкуванні між собою.
Цитати Лаврова передає ClashReport.
«В Україні не можна говорити російською. Але коли їх ніхто не бачить і не чує, усі ці українські лідери спілкуються між собою російською», — сказав Лавров.
Жодних доказів на підтвердження своєї заяви російський міністр не навів. Його слова є черговим твердженням представника Кремля про нібито утиски російської мови в Україні.
Нагадаємо, раніше російський міністр закордонних справ Сергій Лавров нахабно розширив апетити країни-агресорки на Україну. Він заявив про претензії Москви на значну частину українських територій, назвавши їх «історичними землями» країни-агресорки.