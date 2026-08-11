Володимир Путін / © Associated Press

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Відома болгарська провидиця Ванга прогнозувала, що російський диктатор Володимир Путін нібито помре 2026 року.

Про це повідомляє Unilad.

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Смерть Путіна і криза у РФ

Одне з передбачень ясновидиці на 2026 рік — це смерть російського диктатора Володимира Путіна. Ванга пророкувала, що Росія скоро може побачити появу нового лідера.

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Через війну в Україні виникає питання про майбутнє країни у разі падіння давнього режиму Володимира Путіна, який обіймав посаду президента загалом понад 18 років у двох окремих блоках — від 2000 до 2008 року і від 2012 року дотепер.

Третя світова війна

Також вона передбачила початок Третьої світової війни. Згідно з тлумаченнями, провидиця бачила захоплення Тайваню Китаєм та напруженість у стосунках між президентами США та Росії.

Іншопланетяни прилетять на Землю

Окрім того, Ванга передбачила, що люди готуються до контакту з іншопланетянами. Вона припускала, що це може статися у листопаді 2026 року.

Вона нібито уявила собі масивний космічний корабель, що проникає в атмосферу Землі, тож стежте за небом, коли настане зима.

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Екологічні катастрофи

Також болгарська ясновидиця попереджала про серйозні стихійні лиха 2026 року. У червні у Венесуелі сталися два руйнівні землетруси магнітудою 7,2 та 7,5 бала, внаслідок яких загинули тисячі людей та відбулися масштабні руйнування.

Європа також боролася з аномальною спекою, яка охопила Іспанію, Португалію, Грецію та Італію. Спостерігалися рекордні температури, що спричинили руйнівні лісові пожежі.

Окрім того, цього року проливні дощі спричинили катастрофічні раптові повені в деяких частинах Азії, а США продовжують боротися з сильними штормами.

Захоплення ШІ

Ванга передбачила, що 2026 рік може стати роком, коли штучний інтелект почне домінувати, зокрема в ключових секторах. Експерти заявляють, що стрімке зростання штучного інтелекту викликало стурбованість щодо майбутнього робочої сили.

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Нагадаємо, британський екстрасенс Крейг Гамільтон-Паркер, який передбачив перемогу Трампа, зробив нове тривожне пророцтво щодо президента США.

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