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Коли помре Путін: Ванга назвала точний рік — диктатору РФ залишилося недовго
Два моторошні передбачення болгарської провидиці Ванги, що 2026 рік буде сповнений екологічних катастроф та розквіту штучного інтелекту — вже збулися.
Відома болгарська провидиця Ванга прогнозувала, що російський диктатор Володимир Путін нібито помре 2026 року.
Про це повідомляє Unilad.
Смерть Путіна і криза у РФ
Одне з передбачень ясновидиці на 2026 рік — це смерть російського диктатора Володимира Путіна. Ванга пророкувала, що Росія скоро може побачити появу нового лідера.
Через війну в Україні виникає питання про майбутнє країни у разі падіння давнього режиму Володимира Путіна, який обіймав посаду президента загалом понад 18 років у двох окремих блоках — від 2000 до 2008 року і від 2012 року дотепер.
Третя світова війна
Також вона передбачила початок Третьої світової війни. Згідно з тлумаченнями, провидиця бачила захоплення Тайваню Китаєм та напруженість у стосунках між президентами США та Росії.
Іншопланетяни прилетять на Землю
Окрім того, Ванга передбачила, що люди готуються до контакту з іншопланетянами. Вона припускала, що це може статися у листопаді 2026 року.
Вона нібито уявила собі масивний космічний корабель, що проникає в атмосферу Землі, тож стежте за небом, коли настане зима.
Екологічні катастрофи
Також болгарська ясновидиця попереджала про серйозні стихійні лиха 2026 року. У червні у Венесуелі сталися два руйнівні землетруси магнітудою 7,2 та 7,5 бала, внаслідок яких загинули тисячі людей та відбулися масштабні руйнування.
Європа також боролася з аномальною спекою, яка охопила Іспанію, Португалію, Грецію та Італію. Спостерігалися рекордні температури, що спричинили руйнівні лісові пожежі.
Окрім того, цього року проливні дощі спричинили катастрофічні раптові повені в деяких частинах Азії, а США продовжують боротися з сильними штормами.
Захоплення ШІ
Ванга передбачила, що 2026 рік може стати роком, коли штучний інтелект почне домінувати, зокрема в ключових секторах. Експерти заявляють, що стрімке зростання штучного інтелекту викликало стурбованість щодо майбутнього робочої сили.
Нагадаємо, британський екстрасенс Крейг Гамільтон-Паркер, який передбачив перемогу Трампа, зробив нове тривожне пророцтво щодо президента США.