ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
5174
Час на прочитання
2 хв

Коли помре Путін: Ванга назвала точний рік — диктатору РФ залишилося недовго

Два моторошні передбачення болгарської провидиці Ванги, що 2026 рік буде сповнений екологічних катастроф та розквіту штучного інтелекту — вже збулися.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Володимир Путін

Володимир Путін / © Associated Press

Відома болгарська провидиця Ванга прогнозувала, що російський диктатор Володимир Путін нібито помре 2026 року.

Про це повідомляє Unilad.

Смерть Путіна і криза у РФ

Одне з передбачень ясновидиці на 2026 рік — це смерть російського диктатора Володимира Путіна. Ванга пророкувала, що Росія скоро може побачити появу нового лідера.

Через війну в Україні виникає питання про майбутнє країни у разі падіння давнього режиму Володимира Путіна, який обіймав посаду президента загалом понад 18 років у двох окремих блоках — від 2000 до 2008 року і від 2012 року дотепер.

Третя світова війна

Також вона передбачила початок Третьої світової війни. Згідно з тлумаченнями, провидиця бачила захоплення Тайваню Китаєм та напруженість у стосунках між президентами США та Росії.

Іншопланетяни прилетять на Землю

Окрім того, Ванга передбачила, що люди готуються до контакту з іншопланетянами. Вона припускала, що це може статися у листопаді 2026 року.

Вона нібито уявила собі масивний космічний корабель, що проникає в атмосферу Землі, тож стежте за небом, коли настане зима.

Екологічні катастрофи

Також болгарська ясновидиця попереджала про серйозні стихійні лиха 2026 року. У червні у Венесуелі сталися два руйнівні землетруси магнітудою 7,2 та 7,5 бала, внаслідок яких загинули тисячі людей та відбулися масштабні руйнування.

Європа також боролася з аномальною спекою, яка охопила Іспанію, Португалію, Грецію та Італію. Спостерігалися рекордні температури, що спричинили руйнівні лісові пожежі.

Окрім того, цього року проливні дощі спричинили катастрофічні раптові повені в деяких частинах Азії, а США продовжують боротися з сильними штормами.

Захоплення ШІ

Ванга передбачила, що 2026 рік може стати роком, коли штучний інтелект почне домінувати, зокрема в ключових секторах. Експерти заявляють, що стрімке зростання штучного інтелекту викликало стурбованість щодо майбутнього робочої сили.

Нагадаємо, британський екстрасенс Крейг Гамільтон-Паркер, який передбачив перемогу Трампа, зробив нове тривожне пророцтво щодо президента США.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie