Коли РФ нападе на НАТО: в ЄС сказали, скільки часу залишилось на підготовку

Росія може напасти на ЄС чи НАТО вже за кілька років / © Associated Press

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Європейські розвідки стверджують, що через три-п’ять років Росія зможе зібрати достатньо сил, щоб спробувати вдертися принаймні до однієї країни ЄС чи НАТО.

Про це заявив комісар Європейського Союзу з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс в інтерв’ю «Еспресо».

За словами Кубілюса, ці попередження розвідувальних служб країн-членів ЄС, а саме Німеччини та Данії, є дуже серйозними, тож Європа не може їх ігнорувати.

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«Оцінки [розвідок — ред.] свідчать, що Росія може бути готова випробувати обороноздатність НАТО або розпочати нову агресію проти країн ЄС чи Альянсу вже у найближчі три-п’ять років. Щоб не допустити такого сценарію, ми повинні терміново посилювати власну безпеку — через масштабне зміцнення оборонної промисловості, а також активне засвоєння досвіду й технологічних рішень, які продемонструвала Україна», — наголосив єврокомісар.

Андрюс Кубілюс зауважив, що саме над цими завданнями сьогодні інтенсивно працює Євросоюз.

Нагадаємо, на думку Портникова, зараз у Путіна з’явився шанс знищити НАТО. Журналіст вважає, що Росія може використати слабку позицію США та здійснити новий напад.