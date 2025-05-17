ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
752
Час на прочитання
1 хв

Коли РФ нападе на НАТО: в ЄС сказали, скільки часу залишилось на підготовку

На думку єврокомісара Кубілюса, у Європи є не більше п’яти років, щоб підготуватись до російського вторгнення.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Російські військові

Росія може напасти на ЄС чи НАТО вже за кілька років / © Associated Press

Європейські розвідки стверджують, що через три-п’ять років Росія зможе зібрати достатньо сил, щоб спробувати вдертися принаймні до однієї країни ЄС чи НАТО.

Про це заявив комісар Європейського Союзу з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс в інтерв’ю «Еспресо».

За словами Кубілюса, ці попередження розвідувальних служб країн-членів ЄС, а саме Німеччини та Данії, є дуже серйозними, тож Європа не може їх ігнорувати.

«Оцінки [розвідок — ред.] свідчать, що Росія може бути готова випробувати обороноздатність НАТО або розпочати нову агресію проти країн ЄС чи Альянсу вже у найближчі три-п’ять років. Щоб не допустити такого сценарію, ми повинні терміново посилювати власну безпеку — через масштабне зміцнення оборонної промисловості, а також активне засвоєння досвіду й технологічних рішень, які продемонструвала Україна», — наголосив єврокомісар.

Андрюс Кубілюс зауважив, що саме над цими завданнями сьогодні інтенсивно працює Євросоюз.

Нагадаємо, на думку Портникова, зараз у Путіна з’явився шанс знищити НАТО. Журналіст вважає, що Росія може використати слабку позицію США та здійснити новий напад.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie