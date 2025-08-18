Коли Росія може атакувати країни НАТО: депутат Бундестагу дав відповідь

Депутат Бундестагу попередив — Росія може атакувати країни НАТО протягом двох років / © Associated Press

Росія може розпочати війну проти НАТО вже у найближчі два роки. Ймовірні сценарії — атака на Естонію, Молдову та використання Калінінграда й Білорусі. Політик попередив: Україна була лише першим кроком у планах Кремля.

Про це депутат Бундестагу Родеріх Кізеветтер заявив в ефірі Slawa TV, передає «Еспресо».

Кізеветтер попередив про можливу загрозу від Росії найближчими роками. Він заявив, що Кремль може спробувати розпочати військову агресію проти країн НАТО ще до того, як Європа завершить модернізацію своїх оборонних спроможностей.

За його словами, кремлівський очільник Путін чудово розуміє, які саме кроки здійснюють європейські держави для посилення безпеки протягом наступних трьох років.

«Саме тому я переконаний: Росія може напасти на країни НАТО вже упродовж двох років. Ймовірний сценарій — атака з боку Нарви в Естонії, відрізання комунікаційних ліній. Далі можливий наступ через Придністров’я на Молдову, а також використання території між Калінінградом і Білоруссю. Це дозволило б Москві продемонструвати, що Альянс неспроможний захистити своїх членів», — підкреслив Кізеветтер.

Він також нагадав, що війна Росії проти України фактично підтримується Китаєм та Північною Кореєю, які розглядають її як протистояння із Заходом загалом. Тож Путін бачить слабкі місця Європи і не стане чекати, поки ЄС зміцнить оборону.

«Його (Путіна — ред.) наступною метою може стати повномасштабна війна проти Європи. Ми маємо розуміти, що Україна була лише першим кроком. Якщо Путін досягне успіху там, він піде далі. Я дуже стурбований сьогоднішньою зустріччю у Вашингтоні, адже європейські лідери фактично не матимуть впливу на перебіг переговорів», — резюмував депутат.

Нагадаємо, зустріч президентів США та України Зеленського і Трампа може виявитися значно гіршою, ніж взимку, передає, зокрема, Sky News.

Там вважають, що зустріч у Білому домі 18 серпня має всі шанси стати набагато гіршою, ніж попередня — в лютому в Овальному кабінеті, адже Трамп більше не вважає негайне припинення вогню важливим — так само, як і російський диктатор Володимир Путін.