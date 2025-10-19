Коли Росія вторгнеться в Європу: західний аналітик назвав рік і сценарій дій ворога

Якщо Путін виграє в Україні, Росія атакує Естонію вже в 2028 році / © pexels.com

Останні заяви Естонії про те, що Росія проводить провокації поблизу Балтійської держави, свідчать про те, що РФ неодмінно вторгнеться в Європу і розпочне з Естонії.

Про це розповів політолог Карло Масала Newsweek.

Німецький політолог Карло Масала у своїй книзі «Якщо Росія переможе: Сценарій» описує тривожний ланцюжок подій, що розпочнеться після сприятливого для Москви завершення війни в Україні.

Масала переконаний: перемога кремлівського очільника Володимира Путіна в Україні неминуче спровокує його на подальшу агресію проти Європи, а першою ціллю стане Естонія.

10 жовтня Таллінн закрив прикордонний пункт після того, як семеро озброєних росіян без знаків розрізнення з’явилися на дорозі поблизу переходу Саатсе Боот (Saatse Boot) — частини Росії у формі взуття, що врізається в південно-східну Естонію.

Перемога Росії, на думку експерта, полягатиме у повній окупації та закріпленні за собою територій, які зараз частково чи повністю контролюються РФ (Херсонська, Запорізька, Донецька та Луганська області), а також у юридичному примусі України до оголошення військового нейтралітету, на додачу до вже анексованого Криму.

Визначальним фактором для подальшої агресії Кремля стане передбачуване небажання Дональда Трампа активно захищати європейських союзників у разі вторгнення, а також недостатня здатність самого Європейського континенту дати відсіч без підтримки США.

Першого удару, за сценарієм Масали, буде завдано по прикордонному естонському місту Нарва, яке має значну частку етнічно російського населення. Приводом для вторгнення стануть інспіровані Москвою протести місцевих жителів, які скаржаться на нібито «утиски» з боку центральної влади Естонії.

У своїй моделі Масала прогнозує, що вторгнення до Нарви відбудеться рано-вранці 27 березня 2028 року і супроводжуватиметься вибухами та блискавичним захопленням міста російськими військами. Операція буде полегшена завдяки підтримці частини місцевих мешканців, яких росіяни заздалегідь забезпечать зброєю.

Крім того, Росія може спробувати захопити стратегічний острів Хійумаа в Балтійському морі. Для цього буде задіяний морський десант, який підтримають диверсанти, завчасно закинуті на острів під виглядом туристів. Паралельно з цим Балтійський флот РФ здійснить повну блокаду східної частини моря.

Масала вважає, що Кремль розраховуватиме на розкол у НАТО, оскільки інші країни Альянсу намагатимуться уникнути великої війни через те, що виглядатиме як локальний прикордонний інцидент. У цьому полягає корінна відмінність гіпотетичної агресії проти Естонії від вторгнення в Україну: в Естонії мета — це випробування рішучості НАТО, а не просто територіальні завоювання.

«Я не думаю, що Путін має на меті відновити Радянський Союз, його бажання — домінувати в Європі в цілому, і точно впливати на політику у Східній Європі», — підсумував Масала.

Нагадаємо, російські війська активізувались біля Естонії.

Днями естонські прикордонники закрили пункт пропуску «Саатсе» на кордоні з Росією на деякий час. Це сталося через підвищену активність російських військових поблизу прикордонної території.