Конгрес США / © Associated Press

Реклама

На тлі публічного невдоволення президента США Дональда Трампа російським диктатором Володимиром Путіним з’явилися великі шанси на швидке ухвалення у Конгресі двопартійного законопроєкту про «пекельні» санкції проти Росії.

Агентство Reuters із посиланням на інформовані джерела повідомило про важливі дати для ухвалення документа.

Насамперед велику увагу привертає анонсована на понеділок, 14 липня, «велика заява» Трампа щодо Росії. Прихильники України у Вашингтоні сподіваються, що вона стосуватиметься оголошення санкцій.

Реклама

За словами одного із співрозмовників агентства, знайомого з позицією американського президента, Трамп вважає, що текст законопроєкту все ще потребує доопрацювання. У нинішньому вигляді документ не дає президенту США достатньої гнучкості щодо застосування санкцій без огляду на позицію Конгресу.

Наразі Білий дім працює з авторами законопроєкту над тим, щоб дати Трампу більше свободи у застосуванні цього закону після його затвердження американським парламентом.

Представник сенатора Ліндсі Грема, одного з двох авторів законопроєкту, повідомив агентству, що документ, ймовірно, почнуть розглядати не раніше 21 липня, оскільки зараз Конгрес має важливіші пріоритети.

Проте вже в серпні одна з палат Конгресу піде на канікули, тож час на ухвалення закону буде «вкрай обмеженим».

Реклама

Нагадаємо, Сенатори-республіканці впевнені в тому, що цього місяця буде ухвалено законопроєкт про санкції проти Росії. Документ, зокрема, передбачає 500-відсоткове мито для країн, які купують російську нафту та уран, з можливістю тимчасового скасування тарифів президентом.