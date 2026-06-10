Коли США завершать війну з Іраном: Ді Венс назвав крайній термін

Джей Ді Венс заперечив, що Тегеран просто «водить Вашингтон за ніс» / © Associated Press

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Віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Венс заявив, що США «дуже близькі» до досягнення угоди, яка б врегулювала ядерну програму Ірану «на довгострокову перспективу».

Про це він сказав в інтерв’ю CBS.

За його словами, це може статися наступного тижня або через кілька місяців.

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«Ми знаходимося в позиції, що дозволяє укласти угоду, яка буде вигідна Сполученим Штатам в економічному плані і яка справді вирішує проблему іранської ядерної програми — не лише зараз, не лише поки Дональд Трамп є президентом, а й у довгостроковій перспективі, щоб мої діти могли сказати, коли вони стануть дорослими: „Іран не матиме ядерної зброї“», — сказав Ді Венс.

Водночас, Джей Ді Венс заперечив, що іранці просто дурять американців, вдаючи, що хочуть переговорів. На його думку, просто Ірану потрібно «багато часу», щоб дійти консенсусу.

Венс сказав, що угода «безумовно» може бути укладена до проміжних виборів у Конгрес у листопаді.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що що переговори з Іраном перебувають у «фінальній фазі», і угода можлива через «два-три дні». Однак пізніше він заявив, що іранці збили американський гелікоптер Apache поблизу Ормузької протоки, і пообіцяв, що США відреагують.

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Як повідомили офіційні особи CBS News, двох членів екіпажу Apache було врятовано морським безпілотником під час першої подібної операції, проведеної американськими військовими. Вони не постраждали внаслідок аварії.

США та Іран звели переговори про ядерну програму Ірану до чотирьох основних тем перед тим, як відбулася ескалація між Тегераном та Тель-Авівом, пише газета New York Times. Одним із питань для обговорення стало тимчасове призупинення збагачення урану. США наполягають на 20-річному терміні, Іран пропонує 10 років. Як компроміс розглядалося призупинення на 15 років.

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