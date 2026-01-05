Коли судитимуть Мадуро: що відомо про перше засідання і подальший процес

Ніколас Мадуро / © Associated Press

Колишній президент Венесуели Ніколас Мадуро вже у понеділок, 5 січня, постане перед судом у Нью-Йорку. Після понад доби утримання в одній із найсуворіших федеральних в’язниць США в Брукліні його доставили до Нижнього Мангеттена, де відбудеться перше судове слухання.

Як повідомляє Bloomberg, засідання заплановане на 12:00 за місцевим часом (19:00 за Києвом). Справу розглядатиме 92-річний окружний суддя США Елвін Геллерстайн — один із найавторитетніших суддів федеральної системи, який раніше вів процеси, пов’язані з терактами 11 вересня та масштабними фінансовими злочинами.

У чому обвинувачують Мадуро

У суботу США оприлюднили обвинувальний акт, у якому Мадуро закидають ключову роль у багаторічній міжнародній змові з контрабанди кокаїну до Сполучених Штатів. За версією американської прокуратури, схема діяла понад 25 років і включала співпрацю з транснаціональними злочинними угрупованнями, зокрема картелем “Сіналоа” та венесуельською групою Tren de Aragua, яку у США визнали іноземною терористичною організацією.

У разі доведення вини Мадуро загрожує довічне ув’язнення.

Чи можливий заставу і коли почнеться повноцінний суд

Надання застави в цій справі вважають малоймовірним. Очікується, що під час першого засідання суддя визначить попередній графік обміну доказами та подання досудових клопотань. За оцінками джерел Bloomberg, сам судовий розгляд по суті може розпочатися не раніше 2027 року.

Поки що не відомо, чи найняв Мадуро або його дружина, Сілія Флорес, приватних адвокатів. На початкових стадіях процесу інтереси обвинувачених часто представляють державні захисники Федеральної служби захисту Нью-Йорка.

Умови утримання: тюрма MDC у Брукліні

До суду Мадуро утримують у столичному слідчому ізоляторі MDC у Брукліні — єдиній федеральній в’язниці Нью-Йорка. Це установа з жорсткими умовами, де особливо небезпечних в’язнів можуть тримати в камерах до 23 годин на добу з мінімальним контактом із зовнішнім світом.

Експерти з пенітенціарної системи зазначають, що MDC роками критикують за брак персоналу, проблеми з безпекою та важкі побутові умови. Водночас Бюро в’язниць США заявляє, що ситуація в установі останнім часом покращилася.

Раніше в MDC утримували низку резонансних фігурантів гучних справ, зокрема Гіслейн Максвелл, Сема Бенкмана-Фріда та інших.

Нагадаємо, президента Венесуели Ніколаса Мадуро затримали у власній резиденції, а Дональд Трамп оприлюднив фото політика на борту американського авіаносця USS Iwo Jima.