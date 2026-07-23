"Коли цей пи**ець весь закінчиться?": росіяни плачуть від ударів по Wildberries і просять закінчити "СВО"

Удари по Wildberries, Фото: з соціальних мереж

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Після серії останніх ударів по складах Wildberries росіяни, які втратили свій бізнес через знищення товарів, почали емоційно висловлювати обурення та цікавитися політичною ситуацією в країні. Вони кричать про свої згорілі бізнеси та просять Путіна закінчити війну.

Відео публікує колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко.

Росіяни плачуть через удари по Wildberries: відео

Постраждалі підприємці у соцмережах закликають негайно зупинити бойові дії, проте їхня реакція обмежується лише скаргами в інтернеті та відсутністю будь-яких реальних дій.

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У мережі з’являється все більше подібних дописів від місцевих жителів. Вони публікують, як плачуть через власні збитки, діляться власними історіями та закликають керівництво РФ до завершення війни, однак, обережно і лише на словах.

«Мене вже потихеньку це починає напрягати. Мої діти сьогодні всю ніч не спали, у садок не пішли. Усе тому, що два уряди не можуть щось поділити. Невже Володимир Володимирович не може закінчити це будь-яким способом?», — питає росіянин.

«Коли цей пи**ець весь закінчиться? Коли наша держава награється? Спершу в мене вбили чоловіка, потім я пішла з головою у роботу. На Вайлдберізі торік втратила два мільйони рублів. Потім мене на***в банк, я не змогла закрити кредит і довелося брати новий», — плаче росіянка.

«Сьогодні о четвертій ранку моє серце просто обірвалося. Все те, що я по крихтах вибудовувала два роки, просто згоріло».

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Крім плачу та істерик, росіяни пригрозили, що Путін «це просто так не залишить», а відповість ще сильніше. Проте наприкінці публікацій росіяни пишуть, що вони — «прості люди», які хочуть завершення «СВО».

Дата публікації 15:27, 23.07.26 Кількість переглядів 12 Збитки від атак на Wildberries змусили росіян заговорити про війну

Сергій Стерненко зазначив, що росіяни плачуть на камери та скаржаться на удари, однак нічого не роблять для завершення війни.

Прильоти по складах Wildberries

Нагадаємо, у ніч проти 23 липня російські міста зазнали масованої атаки безпілотників, що спричинила потужні пожежі на ключових об’єктах. Під ударом опинилися логістичні хаби Wildberries у Воронежі, Невинномиську та Краснодарі, об’єкт нафтопереробної промисловості в Ульянівській області, а також станція «Субханкулово» АТ «Транснефть-Урал» у Башкортостані.

За словами військового експерта Івана Ступака, атаки на склади маркетплейсу мають як військову мету, так і цивільно-політичну — для тиску на керівництво РФ.

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Унаслідок знищення чотирьох складів, які забезпечували увесь південний регіон РФ, російські підприємці опинилися на межі банкрутства.

У Мережі шириться хвиля обурення та відчаю серед місцевих продавців, адже компанія відмовляється виплачувати компенсації за згорілі товари. Постраждалі бізнесмени скаржаться на катастрофічні збитки, проблеми з податковою звітністю та у відеозверненнях відкрито закликають до закінчення війни.

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