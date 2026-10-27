Коли Україна вступить до ЄС: що відомо про дату закінчення переговорів

Євросоюз / © ТСН.ua

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Європейська комісія наразі не планує зазначати конкретні терміни завершення переговорів про вступ України та Молдови до Євросоюзу в дорожніх картах, які готують у межах пакета розширення ЄС на 2026 рік.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на власні джерела в Євросоюзі.

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За інформацією видання, у документах не передбачатимуть дат, до яких Україна та Молдова мають завершити переговорний процес щодо членства в ЄС.

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«Станом на зараз для України та Молдови не планується встановлювати жодних дат можливого завершення переговорів про вступ до ЄС», — розповів співрозмовник видання.

Водночас інше джерело застерегло, що остаточні рішення ще можуть змінитися. За тиждень до презентації пакета розширення підходи до підготовки дорожніх карт усе ще можуть переглянути, тому нинішній варіант не є остаточним.

Коли Єврокомісія представить пакет розширення

Європейська комісія планує оприлюднити пакет розширення ЄС у середу, 4 листопада.

Інформація джерел «Європейської правди» не підтверджує повідомлення, яке поширювали ЗМІ напередодні, про те, що дорожня карта вступу України до Євросоюзу передбачає завершення переговорів наприкінці 2029 року.

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Раніше стало відомо, що ЄС погодив два переговорні кластери для України. Усі країни Європейського Союзу погодили відкриття другого та третього переговорних кластерів для України та Молдови.

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