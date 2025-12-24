ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
139
Час на прочитання
1 хв

Коли в Росії чекають на закінчення війни: несподівані результати опитування

Державний соціологічний центр РФ, який контролюється Кремлем, оголосив, що 55% росіян сподіваються на завершення так званої «спеціальної військової операції» в Україні наступного року.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Війна Росії проти України

Війна Росії проти України / © ТСН.ua

Більшість росіян очікують, що війна в Україні закінчиться 2026 року.

Про це повідомив у середу, 24 грудня, Всеросійський центр вивчення громадської думки, передає Reuters.

Оприлюднення таких результатів опитування, проведеного державною установою, може свідчити про те, що Кремль перевіряє реакцію громадськості на можливе мирне врегулювання війни в Україні на тлі активних дипломатичних зусиль в цьому напрямку.

Заступник голови державного соціологічного центру Михайло Мамонов заявив, що 70% з 1600 респондентів вважають, що 2026 рік буде більш «успішним», ніж цей, при цьому 55% пов’язують цю надію із завершенням так званої «спеціальної військової операції» в Україні.

У своїх попередніх опитуваннях наприкінці року ВЦИОМ наголошував на консолідації російського суспільства навколо президента Володимира Путіна та його військових цілей в Україні, але не навів даних про частку населення, яка очікує закінчення війни.

Агентство Reuters зазначило, що, за даними незалежного російського соціологічного агентства «Левада», яке отримало в РФ статус «іноагента», близько двох третин росіян підтримують мирні переговори, що є найвищим показником з початку війни.

Нагадаємо, посол США в НАТО Метью Вітакер вважає, що врегулювання війни в Україні можливе в найближчі 90 днів.

Раніше повідомлялося, що на мирних переговорах щодо України сторони обговорюють чотири документи. Зокрема, США намагаються зрозуміти, на що максимально готовий піти Кремль для завершення війни.

Дата публікації
Кількість переглядів
139
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie