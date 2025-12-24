- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 139
- Час на прочитання
- 1 хв
Коли в Росії чекають на закінчення війни: несподівані результати опитування
Державний соціологічний центр РФ, який контролюється Кремлем, оголосив, що 55% росіян сподіваються на завершення так званої «спеціальної військової операції» в Україні наступного року.
Більшість росіян очікують, що війна в Україні закінчиться 2026 року.
Про це повідомив у середу, 24 грудня, Всеросійський центр вивчення громадської думки, передає Reuters.
Оприлюднення таких результатів опитування, проведеного державною установою, може свідчити про те, що Кремль перевіряє реакцію громадськості на можливе мирне врегулювання війни в Україні на тлі активних дипломатичних зусиль в цьому напрямку.
Заступник голови державного соціологічного центру Михайло Мамонов заявив, що 70% з 1600 респондентів вважають, що 2026 рік буде більш «успішним», ніж цей, при цьому 55% пов’язують цю надію із завершенням так званої «спеціальної військової операції» в Україні.
У своїх попередніх опитуваннях наприкінці року ВЦИОМ наголошував на консолідації російського суспільства навколо президента Володимира Путіна та його військових цілей в Україні, але не навів даних про частку населення, яка очікує закінчення війни.
Агентство Reuters зазначило, що, за даними незалежного російського соціологічного агентства «Левада», яке отримало в РФ статус «іноагента», близько двох третин росіян підтримують мирні переговори, що є найвищим показником з початку війни.
Нагадаємо, посол США в НАТО Метью Вітакер вважає, що врегулювання війни в Україні можливе в найближчі 90 днів.
Раніше повідомлялося, що на мирних переговорах щодо України сторони обговорюють чотири документи. Зокрема, США намагаються зрозуміти, на що максимально готовий піти Кремль для завершення війни.