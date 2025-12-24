Коли в Росії чекають на закінчення війни: несподівані результати опитування

Війна Росії проти України / © ТСН.ua

Більшість росіян очікують, що війна в Україні закінчиться 2026 року.

Про це повідомив у середу, 24 грудня, Всеросійський центр вивчення громадської думки, передає Reuters.

Оприлюднення таких результатів опитування, проведеного державною установою, може свідчити про те, що Кремль перевіряє реакцію громадськості на можливе мирне врегулювання війни в Україні на тлі активних дипломатичних зусиль в цьому напрямку.

Заступник голови державного соціологічного центру Михайло Мамонов заявив, що 70% з 1600 респондентів вважають, що 2026 рік буде більш «успішним», ніж цей, при цьому 55% пов’язують цю надію із завершенням так званої «спеціальної військової операції» в Україні.

У своїх попередніх опитуваннях наприкінці року ВЦИОМ наголошував на консолідації російського суспільства навколо президента Володимира Путіна та його військових цілей в Україні, але не навів даних про частку населення, яка очікує закінчення війни.

Агентство Reuters зазначило, що, за даними незалежного російського соціологічного агентства «Левада», яке отримало в РФ статус «іноагента», близько двох третин росіян підтримують мирні переговори, що є найвищим показником з початку війни.

Нагадаємо, посол США в НАТО Метью Вітакер вважає, що врегулювання війни в Україні можливе в найближчі 90 днів.

Раніше повідомлялося, що на мирних переговорах щодо України сторони обговорюють чотири документи. Зокрема, США намагаються зрозуміти, на що максимально готовий піти Кремль для завершення війни.