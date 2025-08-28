Коли закінчиться війна в Україні: італійський міністр зробив невтішний прогноз

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні / © Associated Press

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив у четвер, 28 серпня, після засідання Кабінету міністрів у Римі, що попри всі міжнародні зусилля, війна в Україні, ймовірно, не закінчиться 2025 року.

Про це пише Reuters.

Таяні наголосив, що не бачить реальних рішень для завершення конфлікту найближчим часом.

«Війна не закінчиться так скоро, як деякі говорять і вважають… Я не хочу бути песимістом, але не думаю, що до кінця року можна буде знайти рішення», — заявив він.

Зміна прогнозів і нові санкції

Заяви італійського міністра контрастують з прогнозами, які лунали на початку року. В лютому 2025-го президент України Володимир Зеленський заявив, що закінчення війни 2025 року цілком імовірне.

У квітні Міжнародний валютний фонд представив сценарій, згідно з яким війна може закінчиться в останні місяці 2025-го, що сприятиме частковому поверненню біженців додому.

Після сьогоднішньої масованої атаки Росії на Київ, під час якої була пошкоджена будівля представництва ЄС, Таяні засудив цей напад як «черговий серйозний акт насильства».

«Чергова нічна атака Росії на Україну з застосуванням безпілотників і ракет призвела до загибелі невинних людей та пошкодження кількох будівель, зокрема будівлі Представництва ЄС. Я висловлюю співчуття всьому українському народу та солідарність з інститутами Європейського Союзу у зв’язку з цим серйозним актом насильства», — заявив Таяні.

Італійський міністр також наголосив, що якщо РФ продовжить подібні атаки, світ має запровадити нові жорсткі санкції.

Позиція Італії та союзників

Хоча Таяні визнає, що війна затягується, він не вважає, що РФ перемогла. На його думку, Кремль не досягнув своєї мети — завоювати Україну за три дні. Він також підкреслив, що рішення щодо майбутнього Донбасу та Криму можуть ухвалюватися лише Україною, а не «за її спиною».

«Путін не переможець. За три роки він не зміг досягти того, що, на його думку, міг зробити за три дні, — завоювати Україну. Ми ведемо з ним діалог, щоб досягти справедливого миру, який не принизить Україну», — заявив Антоніо Таяні.

Нагадаємо, Китай після масованої атаки РФ зробив заяву про «врегулювання» війни. Пекін наголошує на «послідовній та однозначній» позиції Китаю щодо війни в Україні.