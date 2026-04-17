Коли закінчиться війна в Україні та чому 2030 рік буде критичним для Європи: генерал ЗС Бельгії пояснив

Європа має бути готовою до безпосереднього протистояння з Росією навіть після завершення війни в Україні.

Про це сказав начальник штабу Збройних сил Бельгії генерал Фредерік Вансіна в інтерв’ю виданню Le Soir.

На переконання генерала, наступні кілька років будуть вирішальними для формування нової архітектури безпеки на континенті. Він висловив сподівання, що активна фаза бойових дій в Україні завершиться протягом наступних чотирьох років.

«2030 рік буде складним періодом для Європи. До того часу, ми сподіваємося, війна в Україні закінчиться. Росія все ще буде там зі своєю армією чисельністю від 650 000 до 700 000 досвідчених військовослужбовців», — зазначив Вансіна.

Начальник штабу зауважив, що навіть за умови закінчення конфлікту Європа повинна досягти такого рівня обороноздатності, щоб Володимир Путін усвідомив неможливість перемоги у війні проти ЄС, незалежно від позиції Сполучених Штатів.

Російська військова економіка та плани Путіна

Попри те, що зараз ситуація на фронті, за оцінкою бельгійського генерала, зайшла у глухий кут, Росія не збирається зупинятися. Військова машина Кремля працює на повну потужність, щоденно випускаючи нову техніку, а риторика Москви залишається агресивно-наступальною.

Зокрема генерал згадав про прагнення російського керівництва повернути кордони НАТО до стану 1997 року, що фактично означає претензії на контроль над Центральною Європою. Крім того, Путін офіційно задекларував намір збільшити чисельність російського війська до 1,5 мільйона осіб.

«Щойно цей конфлікт в Україні закінчиться, нам буде потрібно бути достатньо сильними в Європі, щоб стримувати росіян. І все це на тлі наших нинішніх відносин зі Сполученими Штатами», — підкреслив Вансіна.

Україна купує час для Заходу

Начальник штабу Збройних сил Бельгії віддав належне стійкості українського народу. Він чітко заявив, що підтримка України є не лише моральним обов’язком, а й стратегічною необхідністю для виживання самої Європи.

«У нас ще є кілька років попереду. Завдяки мужності та крові українців, які купують для нас цей час. Ось чому ми так рішуче їх підтримуємо», — наголосив генерал.

За словами військового керівника, зараз головне завдання європейських країн — використати цей виграний час для нарощування власних оборонних спроможностей, аби бути готовими до викликів 2030 року.

Загроза Третьої світової війни — останні новини

Нагадаємо, почесний професор Букінгемського університету історик Ентоні Гліз заявив, що Третя світова війна вже фактично триває протягом кількох років.

За його словами, ключовими ознаками цього є війни «за вибором», ігнорування міжнародного права та прагнення лідерів продовжувати конфлікти замість їх завершення. Зокрема, він звернув увагу на дії США та Ізраїлю щодо Ірану, а також провів паралелі з війною Росії проти України.

Гліз наголосив, що подібні процеси вже спостерігалися перед Першою та Другою світовими війнами, а нинішні конфлікти можуть перерости у глобальне протистояння за участі кількох держав.

До слова, у світі обговорюють можливий план Росії напасти на країни Балтії. Є вагомі причини вважати, що такий план може бути реальним. Швеція попередила, що РФ може будь-коли захопити острів однієї з країн Балтії, щоб перевірити готовність НАТО.

Також ми писали, що Кремль готує підґрунтя для нападу на НАТО: ухвалює закони, що виправдовують вторгнення, та проводить таємні операції в Європі. Експерти попереджають, що під загрозою не лише країни Балтії, а й важливі об’єкти в Німеччині та Британії.