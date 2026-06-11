Трамп оголосив себе переможцем у війні з Іраном: що відповіли в Тегерані

«Ми виграли»: Трамп сам оголосив про перемогу над Іраном, поки Тегеран просить не поспішати / © Associated Press

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп анонсував, що війна з Іраном має бути завершена у найближчі кілька днів.

Про це він заявив у розмові з журналістами у Білому домі сьогодні, 11 червня.

«Ми щойно досягли відмінної угоди про завершення війни з Іраном, і ми чекатимемо на фіналізацію документів, яка має бути завершена в найближчі кілька днів. Ймовірно відбудеться підписання, можливо, в Європі — і це чудово», — сказав він.

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Угоду підписуватиме Венс

Глава Білого дому уточнив, що віцепрезидент Джей Ді Венс, ймовірно, вирушить до Європи вже цими вихідними для підписання угоди з Іраном.

Ормузька протока знову відкриється одразу після підписання, стверджує він.

«Протока офіційно відкриється, як тільки ми підпишемо, що може статися скоро, дуже скоро, можливо, у вихідні. У Європі я не зможу там бути, але Джей Ді буде там, і деякі інші люди», — сказав він.

Що передбачає угода

За словами Трампа, угода передбачає, що Іран ніколи не матиме ядерної зброї.

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Також він похвалив посередників — президента Туреччини Ердогана і владу Пакистану.

«Президент Ердоган був чудовий. І це справді чудова річ. З великим ентузіазмом. Пакистан був фантастичним», — додав президент США.

Трамп назвав себе переможцем

Трамп переконує, що Штати виграли у війні з Іраном.

«Ми виграли цю війну військовим шляхом. Те, що ми не перемогли, це фейкові новини», — запевнв він.

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Іранці не розділяють оптимізм Трампа

Дональд Трамп стверджує, що верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї схвалив угоду зі США.

«Усі в Ірані схвалили угоду», — каже він, незважаючи на те, що офіційних коментарів з Тегерана поки що не було.

Як уточнює Sky News, незважаючи на оптимізм Дональда Трампа щодо угоди, яку можна буде підписати в Європі цими вихідними, іранські державні ЗМІ зайняли більш тверезий тон.

«Іранські джерела повідомляють, що жодної угоди не було остаточно укладено, і будь-яке твердження з цього приводу є недійсним, доки його не ратифікує Іран», — повідомляє іранське інформаційне агентство Fars.

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