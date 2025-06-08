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Колишня радниця Трампа: союзникам НАТО не варто покладатися лише на США
Фіона Гілл висловила сумніви щодо готовності Дональда Трампа стримувати геополітичні амбіції Росії в Європі.
США більше не можна вважати повністю надійним союзником для Великої Британії та інших країн-членів НАТО.
Про це заявила колишня радниця президента Дональда Трампа з питань Росії Фіона Гілл в інтерв’ю британському виданню The Guardian.
“Ми маємо досить великі проблеми”, — сказала Гілл, яка має громадянство США та Великої Британії. Вона закликала європейські країни не покладатися винятково на Сполучені Штати у питаннях безпеки: “Ми більше не можемо покладатися виключно на когось”.
Фіона Гілл висловила сумніви щодо готовності Дональда Трампа стримувати геополітичні амбіції Росії в Європі. Йдеться, зокрема, про потенційне розширення агресії Володимира Путіна на інші країни регіону.
Нагадаємо, що Німеччина нарощує армію через загрозу з боку Росії.